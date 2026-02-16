Boiro celebrará su desfile y concurso de disfraces el sábado junto con el Enterro do Felipiño

El Martes de Entroido estará pasado por agua D.A.

Boiro tenía previsto celebrar mañana su Martes de Entroido desde las 18.00 horas con el desfile y concurso de disfraces y carrozas, sin embargo, la lluvia, que sigue azotando toda la comarca, ha llevado al Concello a posponer uno de los actos más esperados del Entroido para este sábado 21 de febrero.

Ese mismo sábado está previsto que se celebre también el Enterro do Felipiño de Escarabote. A las 17:32 horas saldrá del Centro Social de Escarabote el cortejo fúnebre para recorrer las calles de la parroquia en compañía de la música de charanga. A las 21:09 horas será el turno de la lectura del testamento y las últimas voluntades de Felipiño para seguir con un brindis y la posterior incineración.

La fiesta continuará poco después en la Cerveceria Ruada.

Boiro se suma así a los concellos que, ante las previsiones meteorológicas, se ven obligados a aplazar sus celebraciones de Entroido. En su vecina Rianxo, por ejemplo, las actividades de la programación que estaban previstas en la carpa de la Praza de Castelao, fueron trasladadas al Auditorio por las lluvias.