Boiro

Boiro repartirá 4.600 euros en premios en su concurso de disfraces y carrozas de Entroido

Fátima Pérez
10/02/2026 08:00
Boiro celebra el próximo martes 17 de febrero su tradicional concurso de disfraces y carrozas de Entroido, en el que se repartirán 4.600 euros en premios.

Como cada año los premios contarán con tres modalidades: individual/pareja, para mayores de 13 años; grupos, que serán los formados por tres o más participantes mayores de 13 años y con temática común; y carrozas, para grupos de cuatro o más personas.

Para los premios el jurado valorará la estética, la originalidad y creatividad de los disfraces; la puesta en escena durante el desfile; los detalles del maquillaje, vestuario, máscaras y otros complementos propios del Entroido; la elaboración propia y el humor.

El desfile se celebrará a las 18.00 horas con salida de la praza de Galicia para recorrer la rúa peatonal, Salvador Allende, rúa Principal y volver a la praza de Galicia donde habrá animación musical a cargo de DJ Matrek para la deliberación del jurado y la entrega de premios.

Las inscripciones ya se pueden formalizar mediante el Rexistro Xeral o la sede electrónica del Concello de Boiro. También se podrán hacer en el Centro Social de Escarabote.

