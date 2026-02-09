La Xunta se reúne con Algacari para avanzar en la promoción del patrimonio marítimo de Galicia

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica con la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira Cedida

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, se reunió esta mañana con la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira (Algacari) para analizar el estado actual del sector y estudiar líneas de colaboración para avanzar en la preservación y promoción del patrimonio marítimo gallego. El objetivo es adaptarse a las nuevas tecnologías y a la apertura de mercados.

La entidad boirense, Algacari, tiene un papel clave en la conservación de los oficios tradicionales vinculados al mar, destacando su contribución a la identidad cultural de Galicia, a la generación de empleo y a la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones; un objetivo que cuenta con la colaboración de la Consellería del Mar, a través de distintos programas y líneas de apoyo económico y técnico.

La reunión se enmarcó en la voluntad de la Administración autonómica de mantener un diálogo permanente con el tejido asociativo vinculado al mar que, en este caso, está dirigido a garantizar la protección, valorización y proyección de la potencialidad del legado tradicional marítimo de las regiones costeras.