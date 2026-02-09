UCIN Boiro denuncia ante la Consellería de Sanidade la falta de respuesta municipal desde hace más de un lustro sobre la gestión de desfibriladores

El coordinador local de UCIN Boiro, Miguel Piqueras, presentó a título personal la denuncia ante la Consellería de Sanidade Chechu Río

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) Boiro denuncia ante la Consellería de Sanidade la falta de respuesta del Ayuntamiento sobre la gestión de sus desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) instalados en dependencias municipales. Su coordinador local, Miguel Piqueras, hizo público que el 21 de noviembre de 2019 presentó a título personal, para pedir información detallada sobre “aspectos esenciales” para garantizar el correcto funcionamiento de estos dispositivos, como ubicación, señalización, mantenimiento periódico, estado operativo, registro actualizado y comunicación con los servicios sanitarios, en cumplimiento de la normativa vigente.

Pero, transcurrido más de un lustro de ello, indica que la falta de respuesta “impide conocer con certeza la situación real de esos DESA” y “dificulta la evaluación de un elemento clave en la atención a emergencias sanitarias en espacios públicos”. Piqueras sostiene que “no se trata de generar alarma, ni de abrir una polémica política, sino de aclarar una situación administrativa que afecta a la seguridad de las personas. “Los desfibriladores son instrumentos esenciales en casos de parada cardiorrespiratoria y su eficacia depende de que estén correctamente mantenidos, señalizados y accesibles”.

UCIN Boiro recuerda que la normativa vigente no solo regula la instalación de los desfibriladores, sino también la obligación de las administraciones responsables de garantizar su mantenimiento adecuado, la señalización visible, la actualización del registro correspondiente y la información a las personas responsables de su uso y control, con el fin de que estos dispositivos puedan ser utilizados de forma rápida y eficaz cuando se necesiten.

Inventario actualizado

Además de la referida denuncia, UCIN solicita que el Ayuntamiento boirense adopte medidas concretas y verificables para asegurar una correcta gestión de los desfibriladores públicos, entre ellas la elaboración de un inventario actualizado, la verificación periódica de su funcionamiento, incluidas baterías y parches, y la implantación de una señalización clara y homogénea en todas las instalaciones municipales.

La denuncia tiene como finalidad que las autoridades competentes verifiquen el cumplimiento de las obligaciones legales y, en su caso, adopten las medidas necesarias para reforzar la seguridad en los espacios públicos del municipio. UCIN Boiro anuncia que seguirá realizando un seguimiento del procedimiento y mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier avance relacionado con la intervención de la Consellería de Sanidade.

La organización independiente subraya que su actuación responde exclusivamente a criterios de responsabilidad institucional, transparencia y protección de la seguridad de los usuarios de instalaciones públicas. “No se trata únicamente de cumplir con una normativa, sino de garantizar que los recursos destinados a emergencias sean fiables y estén disponibles cuando más se necesitan. La correcta gestión de los desfibriladores es una cuestión básica de seguridad”, concluyó Piqueras.