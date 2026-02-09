Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

UCIN Boiro denuncia ante la Consellería de Sanidade la falta de respuesta municipal desde hace más de un lustro sobre la gestión de desfibriladores

Su coordinador local, Miguel Piqueras sostiene que no busca generar alarma, ni abrir una polémica política, sino "aclarar una situación administrativa que afecta a la seguridad de las personas"

Chechu López
09/02/2026 06:10
El coordinador local de UCIN Boiro, Miguel Piqueras, presentó a título personal la denuncia ante la Consellería de Sanidade
El coordinador local de UCIN Boiro, Miguel Piqueras, presentó a título personal la denuncia ante la Consellería de Sanidade
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) Boiro denuncia ante la Consellería de Sanidade la falta de respuesta del Ayuntamiento sobre la gestión de sus desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) instalados en dependencias municipales. Su coordinador local, Miguel Piqueras, hizo público que el 21 de noviembre de 2019 presentó a título personal, para pedir información detallada sobre “aspectos esenciales” para garantizar el correcto funcionamiento de estos dispositivos, como ubicación, señalización, mantenimiento periódico, estado operativo, registro actualizado y comunicación con los servicios sanitarios, en cumplimiento de la normativa vigente.

Pero, transcurrido más de un lustro de ello, indica que la falta de respuesta “impide conocer con certeza la situación real de esos DESA” y “dificulta la evaluación de un elemento clave en la atención a emergencias sanitarias en espacios públicos”. Piqueras sostiene que “no se trata de generar alarma, ni de abrir una polémica política, sino de aclarar una situación administrativa que afecta a la seguridad de las personas. “Los desfibriladores son instrumentos esenciales en casos de parada cardiorrespiratoria y su eficacia depende de que estén correctamente mantenidos, señalizados y accesibles”.

UCIN Boiro recuerda que la normativa vigente no solo regula la instalación de los desfibriladores, sino también la obligación de las administraciones responsables de garantizar su mantenimiento adecuado, la señalización visible, la actualización del registro correspondiente y la información a las personas responsables de su uso y control, con el fin de que estos dispositivos puedan ser utilizados de forma rápida y eficaz cuando se necesiten. 

Inventario actualizado

Además de la referida denuncia, UCIN solicita que el Ayuntamiento boirense adopte medidas concretas y verificables para asegurar una correcta gestión de los desfibriladores públicos, entre ellas la elaboración de un inventario actualizado, la verificación periódica de su funcionamiento, incluidas baterías y parches, y la implantación de una señalización clara y homogénea en todas las instalaciones municipales. 

La denuncia tiene como finalidad que las autoridades competentes verifiquen el cumplimiento de las obligaciones legales y, en su caso, adopten las medidas necesarias para reforzar la seguridad en los espacios públicos del municipio. UCIN Boiro anuncia que seguirá realizando un seguimiento del procedimiento y mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier avance relacionado con la intervención de la Consellería de Sanidade. 

La organización independiente subraya que su actuación responde exclusivamente a criterios de responsabilidad institucional, transparencia y protección de la seguridad de los usuarios de instalaciones públicas. “No se trata únicamente de cumplir con una normativa, sino de garantizar que los recursos destinados a emergencias sean fiables y estén disponibles cuando más se necesitan. La correcta gestión de los desfibriladores es una cuestión básica de seguridad”, concluyó Piqueras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cofradías, mariscadoras y PDRA comparecieron en Carril

El sector del mar de Arousa advierte que este año "pinta mal" y reclama medidas a la Xunta
Olalla Bouza
Xoel Otero con sus entrenadores

Xoel Otero se proclama subcampeón de España Sub 23
María Caldas
Galiciencia

O alumnado de Primaria pode participar no concurso para deseñar a camiseta oficial de Galiciencia 2026
Redacción
La Policía Nacional puso al ladrón detenido a disposición de la autoridad judicial

Queda en libertad el individuo sorprendido cuando salía de robar en una casa de Corrubedo
Chechu López