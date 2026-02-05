La jueza envía a prisión a un joven acusado de robos con violencia e intimidación en una vivienda habitada y en una tienda abierta al público en Boiro

La Guardia Civil puso el sábado a disposición judicial al joven detenido como presunto autor de cinco robos con violencia o intimidación Chechu Río

La titular de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para A.L.M., de 28 años y natural de la capital barbanzana, al que la Guardia Civil de Boiro detuvo como resultado de las investigaciones practicadas por su unidad judicial en relación con cinco robos perpetrados en Boiro. Entre esos delitos que se le atribuyen figuran uno con fuerza en una casa habitada y otro con intimidación en un local abierto al público. El joven investigado ya se encuentra desde el sábado en la cárcel provincial de Teixeiro, donde cumplió una condena de 7 años por dos robos con violencia y uso de armas.

El Ministerio Público solicitó la medida de privación de libertad con la finalidad de prevenir la comisión de otros delitos de semejante naturaleza, mientras que la defensa se opuso a ello. Del atestado policial instruido se desprende la posible existencia de cinco delitos, respecto a los que hay indicios y elementos que permiten determinar, al menos en este momento inicial del proceso, que el investigado cometió 3 de esos 5 robos y, en consecuencia, sería la persona criminalmente responsable de los mismos, pese a que el referido A.L.M. no lo reconoció.

Delitos

Según pudo saber este periódico, a ese joven se le atribuye un atraco registrado poco antes de las nueve y media de la noche del pasado 19 de enero en la tienda de golosinas ‘Caprichos’, en el que los investigadores del instituto armado sostienen que utilizó una navaja, que se la puso contra el pecho a su víctima, quien declaró que lo conocía por haber comprado en su local en anteriores ocasiones, que no tuvo dudas en el reconocimiento fotográfico, y en su declaración en sede policial destacó del atracador un rasgo físico peculiar: un diente incisivo oscuro con caries. Además, el sospechoso tiene un hermano gemelo, que hizo un señalamiento espontáneo de A.L.M. ante la Guardia Civil.

En dos de los robos que se le atribuyen, uno en la vía pública y otro en un domicilio, la jueza observa conjeturas de su autoría en el primero o que no hay indicios suficientes en el segundo

También se le atribuye un robo con fuerza en vivienda habitada perpetrado en torno a las tres de la madrugada del 24 de enero, y a la que accedió tras romper una puerta a patadas, con resultado de lesiones, y que usó una navaja para apropiarse de unos 700 euros. Su víctima también lo identificó en un reconocimiento fotográfico que resultó indubitado. Y también se le investiga por un robo con violencia ocurrido el 27 de enero en la Rúa Principal en el que asaltó a una pareja. Su víctima, que fue el componente masculino de la misma, identificó como el presunto autor de ese delito a A.L.M., del que relató que le cogió del cuello y le hizo la llave del ‘mataleón’ hasta que cayó al suelo y le exigió que le diera todo lo que tenía.

En el atestado policial figuran otros dos robos con violencia más, uno de ellos ocurrido en las primeras horas de la noche del 18 de enero en la Rúa Currillo, pero sobre el que sólo existen conjeturas respecto a la posible autoría de A.L.M.; y otro registrado el 28 de enero en un domicilio, en el que el ladrón utilizó un arma blanca, que le puso sobre el cuello a su víctima, pero la autoridad judicial consideró que no existen indicios suficientes, pese a que la víctima reconoció que había sido uno de los gemelos.