Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Detenidos cuatro hombres acusados por cinco delitos de robo con violencia en Boiro

El grupo criminal hacía uso de armas blancas como medio de intimidación en cada asalto

Fátima Pérez
05/02/2026 11:49
La Guardia Civil puso el sábado a disposición judicial al joven detenido como presunto autor de cinco robos con violencia o intimidación
La investigación de la Guardia Civil ha permitido desarticular a un grupo delictivo muy agresivo que operaba en el casco urbano de Boiro
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Guardia Civil de Boiro ha detenido a cuatro hombres como presuntos autores de cinco delitos de robo con violencia e intimidación. La investigación ha permitido desarticular así un grupo delictivo muy agresivo que operaba en el casco urbano empleando armas blancas. 

Las actuaciones se iniciaron en diciembre tras el primer hecho delictivo, cuando los autores accedieron por la fuerza a una vivienda para sustraer dinero. Posteriormente, a mediados del mes de enero intensificaron su actividad delictiva y violenta en el casco urbano de la localidad y el episodio más grave llegó cuando los ladrones irrumpieron por la fuerza en una vivienda reduciendo y amenazando a sus propietarios, que resultaron heridos durante el asalto. 

Violencia también en la vía pública 

Esta agresividad también se manifestó en la vía pública, donde el grupo asaltó de forma violenta a dos mujeres de avanzada edad y a una pareja que precisó asistencia médica. Finalmente, la actividad criminal culminó con el atraco a un establecimiento comercial del municipio. En este último, el principal investigado abordó al propietario portando una navaja para exigirle el dinero de la caja, mientras un segundo integrante  vigilaba en el exterior. 

La Guardia Civil puso el sábado a disposición judicial al joven detenido como presunto autor de cinco robos con violencia o intimidación

La jueza envía a prisión a un joven acusado de robos con violencia e intimidación en una vivienda habitada y en una tienda abierta al público en Boiro

Más información

A raíz de estos hechos, la investigación de la Guardia Civil permitió acreditar la participación directa del principal investigado en la totalidad de los robos con violencia registrados. Además, se recabaron evidencias que confirman el uso recurrente de armas blancas como medio de intimidación en cada asalto.

Una vez concluidas las diligencias, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira en funciones de Guardia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Quico Cadaval en un acto en la comarca

'Os dous de sempre' llega a Vilagarcía de la mano de Quico Cadaval
Olalla Bouza
Concierto de Mikel Izal en el PortAmérica 2025

Amaia y Xoel López se suman al PortAmérica 2026
Fátima Pérez
Nadiuska Ouviña posan en el CAR Blume de Madrid

Nadiuska Ouviña, convocada con la selección española júnior en Madrid
Gonzalo Sánchez
El ideal gallego

La suspensión de los trenes con destino y origen en Vigo deja a cientos de arousanos en tierra
Olalla Bouza