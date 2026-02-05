Detenidos cuatro hombres acusados por cinco delitos de robo con violencia en Boiro

La investigación de la Guardia Civil ha permitido desarticular a un grupo delictivo muy agresivo que operaba en el casco urbano de Boiro D.A.

La Guardia Civil de Boiro ha detenido a cuatro hombres como presuntos autores de cinco delitos de robo con violencia e intimidación. La investigación ha permitido desarticular así un grupo delictivo muy agresivo que operaba en el casco urbano empleando armas blancas.

Las actuaciones se iniciaron en diciembre tras el primer hecho delictivo, cuando los autores accedieron por la fuerza a una vivienda para sustraer dinero. Posteriormente, a mediados del mes de enero intensificaron su actividad delictiva y violenta en el casco urbano de la localidad y el episodio más grave llegó cuando los ladrones irrumpieron por la fuerza en una vivienda reduciendo y amenazando a sus propietarios, que resultaron heridos durante el asalto.

Violencia también en la vía pública

Esta agresividad también se manifestó en la vía pública, donde el grupo asaltó de forma violenta a dos mujeres de avanzada edad y a una pareja que precisó asistencia médica. Finalmente, la actividad criminal culminó con el atraco a un establecimiento comercial del municipio. En este último, el principal investigado abordó al propietario portando una navaja para exigirle el dinero de la caja, mientras un segundo integrante vigilaba en el exterior.

La jueza envía a prisión a un joven acusado de robos con violencia e intimidación en una vivienda habitada y en una tienda abierta al público en Boiro Más información

A raíz de estos hechos, la investigación de la Guardia Civil permitió acreditar la participación directa del principal investigado en la totalidad de los robos con violencia registrados. Además, se recabaron evidencias que confirman el uso recurrente de armas blancas como medio de intimidación en cada asalto.

Una vez concluidas las diligencias, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira en funciones de Guardia.