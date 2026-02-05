Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Boiro suma un nuevo vehículo al servicio municipal de limpieza

Esta nueva adquisición servirá para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual que realizan los operarios, especialmente en el núcleo urbano

Fátima Pérez
05/02/2026 14:15
Nuevo vehículo adaptado para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual
Nuevo vehículo adaptado para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Boiro suma al servicio municipal de limpieza viaria un nuevo vehículo adaptado para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual que realizan los operarios, especialmente en el núcleo urbano. 

Este vehículo fue adaptado con un sistema que permitirá intensificar las tareas de baldeo en las calles y en el mobiliario urbano como bancos, maceteros u otros elementos ornamentales, garantizando una limpieza más profunda.

 La incorporación de este vehículo supone un refuerzo al servicio, tal y como apunta el Concello, porque facilita las tareas diarias y da una respuesta más rápida a las necesidades de limpieza en la localidad, especialmente en momentos de mayor afluencia de personas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 juegan por el ascenso en Arteixo

Tres canteranos del Arosa disputan el Campeonato de España en Arteixo con Galicia
Gonzalo Sánchez
Imagen del parking Xoán XXIII

Un conductor ebrio choca contra un macetero y dos coches aparcados en Vilagarcía
Olalla Bouza
Casa do Concello de Pontecesures

Investigados un menor y otro joven de 23 años por daños en el mobiliario urbano de Cesures
Fátima Pérez
García Reneses junto al conselleiro Román Rodríguez en una visita anterior al centro

El CIFP de Fontecarmoa recibirá a Aíto García Reneses y a Carlos Cortés
Olalla Bouza