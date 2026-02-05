Boiro
Boiro suma un nuevo vehículo al servicio municipal de limpieza
Esta nueva adquisición servirá para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual que realizan los operarios, especialmente en el núcleo urbano
El Concello de Boiro suma al servicio municipal de limpieza viaria un nuevo vehículo adaptado para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual que realizan los operarios, especialmente en el núcleo urbano.
Este vehículo fue adaptado con un sistema que permitirá intensificar las tareas de baldeo en las calles y en el mobiliario urbano como bancos, maceteros u otros elementos ornamentales, garantizando una limpieza más profunda.
La incorporación de este vehículo supone un refuerzo al servicio, tal y como apunta el Concello, porque facilita las tareas diarias y da una respuesta más rápida a las necesidades de limpieza en la localidad, especialmente en momentos de mayor afluencia de personas.