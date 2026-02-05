Boiro suma un nuevo vehículo al servicio municipal de limpieza

Nuevo vehículo adaptado para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual Cedida

El Concello de Boiro suma al servicio municipal de limpieza viaria un nuevo vehículo adaptado para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual que realizan los operarios, especialmente en el núcleo urbano.

Este vehículo fue adaptado con un sistema que permitirá intensificar las tareas de baldeo en las calles y en el mobiliario urbano como bancos, maceteros u otros elementos ornamentales, garantizando una limpieza más profunda.

La incorporación de este vehículo supone un refuerzo al servicio, tal y como apunta el Concello, porque facilita las tareas diarias y da una respuesta más rápida a las necesidades de limpieza en la localidad, especialmente en momentos de mayor afluencia de personas.