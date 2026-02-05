Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro 

Boiro impartirá un curso de gallego todos los miércoles en el Centro Social

Se trata de una iniciativa impulsada por la Diputación de A Coruña 

Fátima Pérez
05/02/2026 13:03
El Concello de Boiro llevará a cabo un curso de gallego destinado al público general e impulsado por la Diputación de A Coruña. La formación será todos los miércoles de 10:30 a 20:00 horas en el Centro Social de Boiro.

Se trata de una iniciativa impulsada a través del área de lengua de la Diputación con el objetivo de promover una Red Provincial de Grupos de Conversación en Gallego, un sistema interconectado de espacios que animen a utilizar este idioma entre aquellas personas que no lo hablan en su día a día o entre aquellas que acaban de llegar a la comunidad y están en proceso de aprendizaje.

El grupo estará dinamizado por la técnica de educación del Concello de Boiro quien acercará actividades y temas de conversación para que las personas participantes puedan mejorar la lengua y aprender a la vez de la cultura de Galicia.

La participación es gratuita pero requiere inscripción previa.

