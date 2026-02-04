La ABE sorteará tres cestas saludables entre quienes registren tickets de compra durante su campaña de San Valentín

La ABE premio a los ganadores de su campaña de San Valentín del 2025 con 'caixas doces'

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) puso en marcha desde ayer y hasta el 13 de febrero su campaña de promoción comercial con motivo de la celebración de San Valentín. Los clientes que hagan sus compras antes de ese último día, y registren sus tickets o facturas en la aplicación disponible de la web de la patronal local, podrán participar en el sorteo de tres cestas saludables, con frutas variadas y productos de temporada. El sorteo se realizará a las nueve de la mañana del viernes 13, y los agraciados serán contactados para recoger el premio ese mismo día, "poidendo así sorprender con agasallos a quen máis queren".

Desde la entidad presidida por Daniel García indican que, una vez más, apuestan por el uso del sello de productos de sus socios, "garantindo que os produtos sorteados proceden das empresas asociadas, neste caso do sector de froiterías, reforzando así o compromiso coa economía de proximidade e coa identidade local". Y añaden que esta iniciativa está plenamente alineada con la filosofía de la marca '#SomosBoiro', "que promove o consumo consciente, o apoio ao comercio de proximidade e a posta en valor do tecido económico local como motor de cohesión social e desenvolvemento", precisaron desde la ABE.