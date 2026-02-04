Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

La ABE sorteará tres cestas saludables entre quienes registren tickets de compra durante su campaña de San Valentín

Chechu López
04/02/2026 06:00
La ABE premio a los ganadores de su campaña de San Valentín del 2025 con 'caixas doces' 
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) puso en marcha desde ayer y hasta el 13 de febrero su campaña de promoción comercial con motivo de la celebración de San Valentín. Los clientes que hagan sus compras antes de ese último día, y registren sus tickets o facturas en la aplicación disponible de la web de la patronal local, podrán participar en el sorteo de tres cestas saludables, con frutas variadas y productos de temporada. El sorteo se realizará a las nueve de la mañana del viernes 13, y los agraciados serán contactados para recoger el premio ese mismo día, "poidendo así sorprender con agasallos a quen máis queren".

Desde la entidad presidida por Daniel García indican que, una vez más, apuestan por el uso del sello de productos de sus socios, "garantindo que os produtos sorteados proceden das empresas asociadas, neste caso do sector de froiterías, reforzando así o compromiso coa economía de proximidade e coa identidade local". Y añaden que esta iniciativa está plenamente alineada con la filosofía de la marca '#SomosBoiro', "que promove o consumo consciente, o apoio ao comercio de proximidade e a posta en valor do tecido económico local como motor de cohesión social e desenvolvemento", precisaron desde la ABE.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La crecida del caudal del Ulla supone un riesgo para Cesures

El PP de Pontecesures exige al gobierno local que elabore un plan para prevenir inundaciones
Fátima Pérez
La obra pertenece a la compañía de teatro Xanela do Maxín

Catoira celebra el mes de Rosalía este domingo con un espectáculo teatral
Fátima Pérez
La concejala y la técnica de Cultura, Patricia Lojo y Fita Sanisidro, presentaron el cartel del Carnaval pobrense

A Pobra repartirá 6.275 euros entre premios y gratificaciones en sus concursos y fiestas de disfraces de Carnaval
Chechu López
Representantes de la Universidade da Coruña, Coca-Cola Europacific Partners en la entrega del banco

Mares Circulares transforma residuos marinos en un banco para la Universidade da Coruña
Redacción