Diario de Arousa

Boiro

El Gobierno de Boiro valora la ampliación del aula Cemit, pues cree que empieza a quedarse pequeña, con formación todos los meses y numerosos usuarios

Esta instalación municipal renueva para este año su consideración como aula de referencia, reconocimiento que mantiene desde sus inicios en el año 2010

Chechu López
04/02/2026 05:30
El alcalde, José Ramón Romero, y la edila de Cultura, María Outeiral, visitaron el aula Cemit de la localidad boirense para conocer sus últimas renovaciones de material.
El aula Cemit boirense su consideración de referencia para este año y que mantiene desde sus inicios en el año 2010, y cuenta con personal adscrito y formación en nuevas tecnologías durante todo el año. En últimos meses se instalaron una pantalla táctil y un nuevo sistema de videoconferencias para mejorar los servicios y la formación que se le ofrece a las personas usuarias.

“A nosa aula Cemit é un centro moi activo, con formación todos os meses e cunha gran cantidade de persoas usuarias polo que comeza xa a quedarse pequena, e vese necesario valorar a súa ampliación para poder seguir mellorando a calidade do servizo”, afirmó el alcalde, José Ramón Romero, quien la visitó dicha instalación junto a la edila de Cultura, María Outeiral, para conocer sus últimas renovaciones de material.

Por otro lado, el aula Cemit de Boiro abrió las inscripciones para los cursos formativos de febrero, para lo que quienes estén interesados en participar deben apuntarse previamente mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico axentetic@boiro.org o llamando a los números de teléfono de contacto 981 842 635 o 629 769 139. Después de que mañana se clausure el curso que se está impartiendo desde este lunes de nivel básico sobre manejo del teléfono móvil, será del 9 al 11, de 10.00 a 12.00 horas, cuando se llevará a cabo formación en trámites electrónicos; del 16 al 18, entre las 10.00 y 12.30 horas, será de nivel básico sobre diseño gráfico con Inkscape, y del 23 al 26, de 10.00 a 12.30 horas, otro de nivel medio de hoja de cálculo. 

