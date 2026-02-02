Mi cuenta

Diario de Arousa

Herida la conductora de un coche que se salió de la vía en la AG-11 e impactó contra la mediana de separación de la vía de servicio en Boiro

Una ambulancia del 061 trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, pero su estado no aparentaba revestir gravedad

Chechu López
02/02/2026 18:00
Un Peugeot 106 se saliñó de la vía e impactó contra la mediana de separación de la vía de servicio de la AG-11 y acabó deteniéndose en el carril izquierdo del a calzada en dirección hacia Ribeira
Un Peugeot 106 se saliñó de la vía e impactó contra la mediana de separación de la vía de servicio de la AG-11 y acabó deteniéndose en el carril izquierdo del a calzada en dirección hacia Ribeira
Cedida
Una joven conductora de un Peugeot 106 resultó herida, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado en torno a las tres y media de esta tarde en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del punto kilométrico 23,500, en el tramo comprendido entre las dos salida que hay a su paso por el municipio de Boiro. Al parecer, ese vehículo se salió de la vía por el margen derecho e impactó lateralmente contra la mediana de hormigón que separa la calzada principal de la vía de servicio y acabó quedando girado en dirección contraria a la del sentido de la marcha en el carril izquierdo, junto la mediana que separa ambas calzadas.

Fue un particular el que a las 15.34 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado ese siniestro, precisando que había una persona herida. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma dieron traslado del accidente a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que fue la primera en llegar al lugar y se interesó por la víctima. También informaron al personal de mantenimiento de la AG-11, el servicio municipal de Protección Civil, la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 prestó asistencia a la conductora herida en el mismo lugar del accidente y que, después de ser inmovilizada, se procedió a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Los servicios de emergencias procedieron a la limpieza de la calzada una vez que la Guardia Civil de Tráfico desplazada desde la capital de Galicia recabó la información necesaria para instruir el atestado y el servicio de grúa retiró el automóvil siniestrado de la calzada.

