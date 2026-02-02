La campaña promocional de la ABE junto con el Club de Remo Cabo da Cruz se cerró con más de 1.500 tickets de compra registrados

La ABE calificó de "positivo" el balance de su última campaña promocional

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) clausuró la campaña promocional ‘A contra o reloxo do comercio local’, que puso en marcha coincidiendo con la celebración de la carrera de traineras contrarreloj organizada por el Club de Remo Cabo da Cruz, para vincular el deporte con la actividad económica del municipio e incentivar las compras en los negocios de proximidad, a la vez que se le dio visibilidad al tejido empresarial de Boiro y al histórico club de remo de la villa. El balance con el que se cerró dicha iniciativa, según apuntan desde la patronal local, es “positivo”, pues arrojó un total de 1.557 tickets o facturas de compra registrados de los establecimientos asociados a través de la página web de la entidad, para optar a los premios.

Las personas premiadas con los packs del Club de Remo Cabo da Cruz fueron Elena Ortiz Iglesias y Miguel Miguéns por compras realizadas en Paquetería Josefina y Cafetería Barbantia, mientras que los packs de la ABE fueron a parar a manos de Emilia Rivas Piñeiro y María Cobo por sus consumiciones en Café Bar Castelao y Hospedaxe Restaurante Os Trillizos, respectivamente.

“Cómpre salientar que tres das catro persoas premiadas realizaron as súas compras en establecementos de hostalería, o que reforza o carácter aberto e multisectorial da campaña e do propio sistema de rexistro de tickets da ABE, non limitado ao comercio minorista, senón válido para as 212 empresas asociadas, pertencentes a diferentes sectores da economía local”, señalaron desde la ABE.

La patronal boirense recordó que los premios del Club de Remo Cabo da Cruz incluyeron dos camisetas con el lema “Cabo somos nós”, un vale de compra de 40 euros para la tienda del club y un carné de socio para la actual temporada, mientras que los packs da ABE contenían una toalla de playa, un termo, una nevera fiambrera y camiseta con el lema “Somos Boiro”.

Por último, desde la entidad que preside Daniel García subrayan “o valor deste tipo de accións para dinamizar o comercio local, fortalecer a economía de proximidade e crear sinerxías coa vida social e deportiva do municipio, e agradecemos especialmente ao Club de Remo Cabo da Cruz a súa implicación na campaña”.