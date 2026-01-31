El Carnaval de Boiro ofrece una programación diseñada con variadas propuestas de diferentes entidades de la localidad

Imagen de archivo del concurso-desfile del Martes de Carnaval por las céntricas calles de la villa boirense Chechu Río

Boiro ha diseñado, con la implicación de diferentes entidades de la localidad, entre las que figuran la Comisión de Festas de A Boliña, Peñas Boiro Asociación Cultural y el Ayuntamiento, una programación de Carnaval dirigida a todas las edades. Así, las actividades darán comienzo el 12 de febrero con la celebración del Xoves de Abadesas en Cabo de Cruz, evento que al día siguiente se trasladará al casco urbano de la villa boirense, donde se contará con la actuación de la charanga Vai de Baile, que recorrerá la calle peatonal.

El sábado 14 los festejos empezarán a las siete de la tarde en A Boliña con la XVII Festa da Orella de Porco e Produtos Típicos de Entroido en el Campo de Revelar -en caso de meteorología muy adversa, se desarrollará en el pabellón de Praia Xardín-, que incluirá la actuación musical del Dúo Charada y DJ Jalaiko, en la que se instalará una carpa.

Y a partir de las diez y media de la noche, en la Praza de Galicia, dará comienzo la fiesta de Carnaval 'Circus Edition' de Peñas Boiro, con el 'Euphoria Disco Show', que incluirá las actuaciones de DJ Places, Fagas, DJ Enter y Manu X, y habrá carpa, así como barra a cargo de la organización.

Al día siguiente, las actividades estarán dedicadas especialmente a los más pequeños con un desfile infantil, con salida a las cinco de la tarde desde la Praza da Mancomunidade hasta rematar en la Praza de Galicia, donde se desarrollará una fiesta infantil con DJ Matrek e hinchables.

En la jornada del Martes de Carnaval se celebrará el tradicional concurso-desfile de disfraces y carrozas, que recorrerá las calles del centro de la villa acompañado de una batucada, para rematar en la Praza de Galicia, lugar en el que se procederá la entrega de premios a los mejor valorados.

La programación de Carnaval proseguirá el fin de semana siguiente con los tradicionales entierros en las parroquias, pero se vivirá la antesala de los mismos el día 19 de febrero, a las ocho y media de las tarde, con la presentación en el centro social de la villa de una nueva edición de los cuadernos culturales que, en esta ocasión, versarán sobre los entierros urbanos. El sábado 21 se desarrollará el Enterro do Felipiño en Escarabote, mientras que el domingo 22 serán los entierros del Farruco en Cabo de Cruz, de la Cunca en Praia Xardín y del Óso en Abanqueiro.