Cuatro empresas pujan por el contrato para la ejecución de la rehabilitación integral del colegio plurilingüe 'Praia Xardín' de Boiro

El colegio plurilingüe Praia Xardín, será objeto de una rehabilitación integral con una inversión que rondará los 1,1 millones de euros

Proyecon Galicia, Construcciones Orega, Construcciones y Obras Taboada Ramos y Construcciones D. Ogando son las cuatro empresas que presentaron sus ofertas para hacerse con el contrato de ejecución de la obra de rehabilitación integral del colegio plurilingüe Praia Xardín, de Boiro, que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP sacó a licitación por más de 1,1 millones. Ahora, el departamento que dirige Román Rodríguez analizará las propuestas para proceder a la adjudicación de dicha actuación y su posterior ejecución.

Dicha actuación tiene como finalidad la mejora del confort térmico y la eficiencia energética del dicho inmueble. Para ello, está previsto el cambio de la cubierta por otra de panel sándwich con aislamiento de la de roca, así como los canalones y bajantes. También se aplicará un sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo ‘Sate’ en las fachadas, se instalarán nuevas luminarias led y se renovará la carpintería exterior para colocar una nueva de aluminio con rotura de puente térmica y doble.

Programa

El programa de la actuación incluye, a mayores, la instalación de falsos techos y de nuevas puertas con hoja de alma de poliuretano y laminado fenólico. Al sacar a licitación esta actuación, que se enmarcan en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, el Gobierno gallego inicia los trámites para su contratación y que se puedan acometer a lo largo del presente año.

Con esta licitación, el departamento que dirige Román Rodríguez inicia os trámites para la contratación de las primeras obras comprometidas para 2026, que son un total de 16 en toda Galicia, con más de 16 millones de inversión, y recuerda que en O Barbanza se llevaron a cabo rehabilitaciones integrales del IES A Pobra (2 millones de euros), del colegio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de Rianxo (un millón de euros) y del colegio plurilingüe de Frións, en Ribeira, (655.000 euros).