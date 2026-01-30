Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Cuatro empresas pujan por el contrato para la ejecución de la rehabilitación integral del colegio plurilingüe 'Praia Xardín' de Boiro

La obra, presupuestada en 1,1 millones, persigue la mejora del confort y eficiencia energética, con el cambio de la cubierta y aislamiento térmico y renovación de carpintería exterior y luminarias

Chechu López
30/01/2026 15:42
El colegio plurilingüe Praia Xardín, será objeto de una rehabilitación integral con una inversión que rondará los 1,1 millones de euros
El colegio plurilingüe Praia Xardín, será objeto de una rehabilitación integral con una inversión que rondará los 1,1 millones de euros
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Proyecon Galicia, Construcciones Orega, Construcciones y Obras Taboada Ramos y Construcciones D. Ogando son las cuatro empresas que presentaron sus ofertas para hacerse con el contrato de ejecución de la obra de rehabilitación integral del colegio plurilingüe Praia Xardín, de Boiro, que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP sacó a licitación por más de 1,1 millones. Ahora, el departamento que dirige Román Rodríguez analizará las propuestas para proceder a la adjudicación de dicha actuación y su posterior ejecución.

Dicha actuación tiene como finalidad la mejora del confort térmico y la eficiencia energética del dicho inmueble. Para ello, está previsto el cambio de la cubierta por otra de panel sándwich con aislamiento de la de roca, así como los canalones y bajantes. También se aplicará un sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo ‘Sate’ en las fachadas, se instalarán nuevas luminarias led y se renovará la carpintería exterior para colocar una nueva de aluminio con rotura de puente térmica y doble.

Programa

El programa de la actuación incluye, a mayores, la instalación de falsos techos y de nuevas puertas con hoja de alma de poliuretano y laminado fenólico. Al sacar a licitación esta actuación, que se enmarcan en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, el Gobierno gallego inicia los trámites para su contratación y que se puedan acometer a lo largo del presente año.

Con esta licitación, el departamento que dirige Román Rodríguez inicia os trámites para la contratación de las primeras obras comprometidas para 2026, que son un total de 16 en toda Galicia, con más de 16 millones de inversión, y recuerda que en O Barbanza se llevaron a cabo rehabilitaciones integrales del IES A Pobra (2 millones de euros), del colegio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de Rianxo (un millón de euros) y del colegio plurilingüe de Frións, en Ribeira, (655.000 euros).

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Piden 5 años de cárcel para un vecino que iba a preparar una viña con un explosivo casero en Meis
b. y. o salnés
La lonja de Rianxo cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y la autorización tiene una vigencia máxima de cuatro años

Portos otorga a la Cofradía de Rianxo una nueva concesión de gestión de la lonja por cuatro años que incluye la bonificación del 90% de las tasas
Chechu López
Imagen del presidente del club, Francisco Soutullo, con representantes de la AECC

El Anduriña SD dona un euro de cada entrada del partido de mañana a la AECC de O Grove
C. Hierro
El presidente de los parquistas, José Luis Villanueva

Los Parquistas de Carril llegan a un acuerdo con la Cofradía de Vilaxoán para vender en su lonja
Olalla Bouza