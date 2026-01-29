Mi cuenta

Diario de Arousa

Fallece a los 90 años Ramón Boga Ramallo, mítico director de la Banda de Música de Boiro

Fue profesor de la escuela municipal durante muchos años y formó a varias generaciones de músicos de la localidad boirense y era una persona muy querida en O Barbanza

Chechu López
29/01/2026 14:04
Ramón Boga Ramallo, exdirector de la Banda de Música de Boiro, recibió en noviembre de 2022 un emotivo homenaje a su figura y su labor de varias décadas en la agrupación
Ramón Boga Ramallo, exdirector de la Banda de Música de Boiro, recibió en noviembre de 2022 un emotivo homenaje a su figura y su labor de varias décadas en la agrupación
Cedida
El pobrense Ramón Boga Ramallo,  mítico director de la Banda de Música de Boiro entre 1986 y 2002, falleció esta pasada noche a los 90 años. Sus restos mortales están siendo velados en la sala 3 del tanatorio de Boiro, desde donde partirán a las cuatro y media de la tarde de mañana, día 30 de enero, hacia la iglesia de San Isidro de Posmarcos, en donde se celebrará un funeral, y seguidamente serán enterrados en el cementerio parroquial.

Ramón Boga fue profesor de música en su escuela municipal, de ahí que formase a varias generaciones de músicos en Boiro, y era una persona muy querida en O Barbanza. No en vano, el 19 de noviembre de 2022 recibió en el centro social de la villa boirense, que es donde dicha agrupación realiza sus ensayos, un sentido homenaje por parte de los antiguos miembros de la Banda de Música de Boiro en las décadas de los 80 y 90, aprovechando la coartada de la celebración del Día de la Música, que se conmemora el 22 de noviembre, hicieron un reconocimiento a su figura. 

Allí se descubrió una placa conmemorativa de la trayectoria del exdirector, se proyectó un documental en el que se repasó su labor al frente de la agrupación musical y le obsequiaron con un cuadro de una batuta, una caricatura y un mensaje escrito por sus antiguos pupilos en su interior. Además, los antiguos integrantes de la misma ofrecieron un concierto con sorpresa final: llamaron a Ramón Boga para que cogiera de nuevo la batuta y los dirigiera en la interpretación del pasodoble ‘Rolandito, canción que ha sido todo un icono del repertorio de la banda durante muchos años y que volvió a sonar como todos recordaban. Un emocionado Boga Ramallo no quiso dejarlo ahí, y se animó con otro bis, la muiñeira Maruxiña’.

