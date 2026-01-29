El Centro de Formación boirense albergará los cursos que se impartirán sobre operaciones básicas de cocina y de restaurante y bar

Los cursos sobre operaciones básicas de cocina y de restaurante y bar se impartirán en el Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento ubicado en el polígono industrial de Espiñeira

El Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento de Boiro albergará a partir del 9 de marzo acciones formativas para personas desempleadas, inscritas como demandantes de trabajo en el Servizo Público de Emprego de Galicia y en situación laboral como no ocupadas. Serán en las especialidades de operaciones básicas de cocina y de restaurante y bar, de 350 y 290 horas de duración y que se prolongarán hasta el 7 de julio y el 21 de junio, respectivamente.

Para ambas, que cuentan con un límite de 15 plazas, ya está abierto el plazo de inscripción en la Oficina Virtual de Emprego o en el área municipal de Emprego o de forma presencial en Orientación Laboral, en el e-mail emprego@boiro.gal o llamando al número de teléfono de contacto 981 842 609. Esa preparación se completará con un módulo de prevención de riesgos laborales de 60 horas y otro de inserción, orientación laboral e igualdad de género de 18 horas. Esas formaciones, que son de carácter gratuito, implican la realización de prácticas en empresas.