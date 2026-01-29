Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Boiro propondrá que la totalidad del millón de euros del POS+2026 se destine sólo a gasto corriente

El Gobierno plantea la inclusión en el Plan Complementario de la red de saneamiento y EDAR en Cures por 665.208 euros, que, curiosamente, es la misma que ya figuró como propuesta de ese plan en 2025

Chechu López
29/01/2026 06:30
El consistorio boirense albergará una nueva sesión plenaria de la corporación municipal de carácter ordinario
Chechu Río
El Gobierno local boirense propondrá al pleno de la corporación municipal, que se reunirá a partir de las ocho de esta tarde en sesión ordinaria, la participación de dicho Ayuntamiento en el Plan Único dos Concellos-POS+2026 de la Diputación de A Coruña, y que la totalidad del importe que le corresponde, que asciende a algo más de 1.084.164 euros, se destine únicamente a sufragar gasto corriente, como ya hizo con el mismo plan del año pasado. Ese montante económico procede de las aportaciones provinciales de 2026 y 2025 por 526.139 y 558.026 euros, respectivamente.

Además, el Ejecutivo que preside José Ramón Romero propondrá para su aprobación por parte de los grupos que integran la corporación municipal la participación en el Plan Complementario del presente ejercicio económico, en el que se deben incluir inversiones financieramente sostenibles. Así, plantea la inclusión del proyecto de ejecución de la red de saneamiento y EDAR en Cures, con un presupuesto de contrata por importe de 665.208 euros, y que, curiosamente, es la misma que se incluyó como propuesta para ese mismo plan del año pasado. Hace un año, ese punto salió adelante con 10 votos a favor del equipo de gobierno y de Boiro Novo, y siete abstenciones de los grupos municipales del PP y del BNG.

