Boiro

Boiro albergará dentro de un mes una nueva edición de los Encontros Arqueolóxicos do Barbanza con once ponencias

Además, el 7 y 8 de marzo se desarrollarán unas visitas al Mosteiro de San Xoán de Poio y a la Illa de Tambo, así como al yacimiento de la Corte do Santo, en A Pobra

Chechu López
29/01/2026 18:50
La concejala de Cultura, María Outeiral, y la arqueóloga municipal, Vanesa Lago, presentaron el cartel de una nueva edición del Encontro Arqueolóxico do Barbanza
La concejala de Cultura, María Outeiral, y la arqueóloga municipal, Vanesa Lago, presentaron el cartel de una nueva edición del Encontro Arqueolóxico do Barbanza
Tras cumplir la mayoría de edad el año pasado, el Encontro Arqueolóxico do Barbanza regresará a Boiro, concretamente al Pazo de Goiáns, y lo hará los días 28 de febrero y 1 de marzo en su decimonovena edición y que se ha convertido en un evento  de referencia en la materia en toda la península ibérica. Así lo indicó la concejala de Cultura, María Outeiral, en la presentación del cartel de esta cita junto con la arqueóloga municipal, Vanesa Lago. Ambas manifestaron que estas jornadas mantienen el mismo objetivo que en sus comienzos en 2007: “trasladar os resultados dos traballos arqueolóxicos realizados na comarca do Barbanza, así como investigacións doutras partes de Galicia, do noso territorio nacional e tamén internacional“, precisó Lago. 

 El programa de este año contempla once ponencias en las que está prevista la participación de 14 investigadores, que expondrán sus trabajos tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre ellas figuran las cuatro décadas de investigaciones en la Sima de los Huesos, en la Sierra de Atapuerca y que contiene un yacimiento de hace 430.000 años;  excavaciones en Meira (Moaña), arqueología de los paisajes ganaderos de la Serra do Suído, en Fornelo de Montes, y que hace frontera entre las provincias de Ourense y Pontevedra; nuevas investigaciones en los yacimientos prehistóricos de Cova do Santo (Pardollán) y A Pena Xiboi (Parga); resultados preliminares de los recientes trabajos de campo en el paisaje megalítico de la Serra do Barbanza; las sociedades prehistóricas del norte peninsular ante el entorno cambiante; la vida cotidiana en comunidades neolíticas de Turquía vistas al microscopio, e investigación y divulgación del arte rupestre del complejo del Vale do Tejo y del Vale de Ocreza, en Portugal.

“Este encontro arqueolóxico é un referente a nivel nacional e ponnos no mapa debido ao nivel dos invitados e á calidade dos traballos que se presentan cada ano”, declaró Outeiral. Igualmente, en la presentación de este evento se indicó que, además de las propias jornadas, los días 7 y 8 de marzo se desarrollarán unas visitas al Mosteiro de San Xoán de Poio y a la Illa de Tambo, así como al yacimiento de la Corte do Santo, en A Pobra. Para asistir a estos encuentros es precisa la inscripción previa, que se puede realizar en las modalidades libre ocertificada para estudiantes y docentes de la Universidade de Santiago de Compostela  (USC) y que ya están abiertas tanto para el encuentro en sí como las visitas y podrán realizarse a través de la página web do Centro Arqueolóxico do Barbanza (www.centroarqueoloxicodobarbanza.org) o mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico del propio centro.

