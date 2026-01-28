Ambar impulsa un proyecto de un millón de euros para adaptar antiguas viviendas de maestros de Praia Xardín en seis viviendas inclusivas de transición

La presidenta de Ambar, Milagros Rey, firmó con el alcalde, José Ramón Romero, el convenio de cesión del edificio de los antiguos maestros de Praia Xardín para habilitar seis viviendas de transición Chechu Río

La asociación Ambar, gracias a la implicación del Ayuntamiento de Boiro, dio esta mañana un importante paso hacia inclusión social de personas con discapacidad gracias a la formalización del convenio de cesión de uno de los edificios de las antiguas viviendas de los maestros en el lugar de Praia Xardín, que estaban en desuso, para su conversión en seis viviendas inclusivas de transición. Su presidenta, Milagros Rey, recibió de manera simbólica de manos del alcalde, José Ramón Romero, una llave de dicho inmueble, lo que ha supuesto el inicio de un proyecto que transformará ese espacio en un “ecosistema de vivendas inclusivas e servizos de apoio á vida en comunidade”, señalaron desde la entidad beneficiaria de esta cesión. Para ello, Ambar pretende llevar a cabo una inversión de 998.931 euros con la finalidad de acondicionar esas dependencias para su nuevo uso, y para lo que anunció que llamará a varias puertas para obtener subvenciones con que financiarlo.

Desde Ambar indicaron que esta actuación no sólo permitirá la recuperación de una zona degradada, sino que se sumará a la iniciativa de centro de día impulsada desde Agadea Alzheimer en ese mismo entorno, consolidando la zona de Praia Xardín como un referente de usos sociales y de bienestar, pues también hay una escuela infantil y un centro de día y se habilitará una vivienda de emergencia social, así como también educativos, no en vano allí se ubican los colegios Santa Baia y Praia Xardín y el IES Praia Barraña. Milagros Rey detalló que este nuevo espacio no nace únicamente como una infraestructura residencial, sino como un hogar diseñado para garantizar el bienestar, la dignidad y la plena autonomía de las personas con diversidad funcional. “O proxecto fundaméntase no modelo de vivendas inclusivas, permitindo que as persoas usuarias poidan desenvolver o seu proxecto de vida na comunidade e nunha contorna privilexiada”, precisó.

Demanda histórica

Dende Ambar destacaron la importancia de la colaboración institucional para hacer realidad este tipo de avances sociales: "Imos poñer a funcionar un servizo que as familias levan demandando anos. Este espazo non é só un edificio, é unha oportunidade real para seguir impulsando a independencia das persoas nunha contorna comunitaria”, explicó su presidenta. El presidente de Cogami, Anxo Queiruga, expresó su satisfacción por el proyecto de seis viviendas inclusivas de Ambar y agradeció a la corporación municipal por ceder esas instalaciones a dicha asociación para poner en marcha un proyecto que es “completamente necesario” y que, como dijo Milagros Rey, lo vienen reivindicando desde hace años las familias, pero que “é necesario, sobre todo, para que as persoas con diversidade se desenvolvan como persoas autónomas en comunidade”, subrayó.

Por último, el alcalde boirense, que felicitó a Ambar por su proyecto, destacando que contribuye a "dar unha segunda vida a estes inmobles cun uso social moi necesario", desveló que ya hay una parte comprometida para la financiación de las obras, pero no precisó su origen. Y reafirmó el compromiso del Gobierno local por continuar humanizando la zona, para lo que se refirió a un proyecto en el que están trabajando para reurbanizar y mejorar la plazoleta y adaptarla a las necesidades educativas y de las nuevas iniciativas sociales.