Boiro

La ABE destaca que su sistema de fidelización alcanzó el año pasado los 40.542 registros por parte de 5.120 personas usuarias

Los obsequios más demandados fueron los bonos, con 121 cambios efectuados, seguidos de los paraguas, con 65 unidades, “confirmando a boa acollida de recompensas útiles e vinculadas ao comercio local”

Chechu López
26/01/2026 11:10
Uno de los obsequios solicitados por los participantes en el sistema de fidelización de la patronal boirense fue el de la maleta
Uno de los obsequios solicitados por los participantes en el sistema de fidelización de la patronal boirense fue el de la maleta
ABE
La Asociación Boirense de Empresas (ABE) acaba de difundir que su sistema de fidelización alcanzó el año pasado los 40.542 registros. Por ese motivo, hace una valoración “moi positiva” del funcionamiento del mismo, precisando que participaron 5.120 personas usuarias y que se entregaron 282 premios, “consolidando esta ferramenta como un dos principais instrumentos de dinamización do comercio local en Boiro”. 

Desde la patronal boirense destacan que este sistema “non só impulsa as vendas nos establecementos asociados, senón que tamén fortalece a relación coa clientela, promove hábitos de consumo responsable e contribúe á fidelización do consumo no comercio local de Boiro”. Y recuerda que ese sistema permite acumular el 10% del importe de cada ticket o factura de compra en puntos para canjear por regalos del catálogo de puntos sin necesidad de registro previo, y que son válidas las compras realizadas en sus 212 empresas asociadas, facilitando así una participación sencilla, accesible y directa para toda la clientela.

Evolución positiva

Según destacan desde la ABE, los datos reflejan una evolución “moi positiva” en los últimos ejercicios, pues detalla que en 2023 se contabilizaron 30.993 registros con 2.805 personas usuarias, en 2024 se alcanzaron los 33.820 registros y 4.150 usuarios y en 2025 se produjo una nueva subida hasta las cifras anteriormente referidas, “o que supón un crecemento do 30% en rexistros e do 83 % en usuarios respecto de 2023”, precisó. Y detalla que los meses con mayor actividad durante el año pasado fueron agosto, con 4.058 registros; julio, con 3.995, y diciembre, con 3.950, además de que marzo destacó como el mes con más premios entregados (73), debido a que los puntos acumulados en 2024 caducaban el 31 de marzo, lo que incentiva los canjeos en ese período.

En lo que a obsequios se refiere, los más demandados fueron los Bonos ABE, con 121 cambios efectuados, seguidos de los paraguas, con 65 unidades entregadas, “confirmando a boa acollida de recompensas útiles e vinculadas ao comercio local”. Durante el año pasado, y a través de dicha aplicación se desarrollaron ocho campañas promocionales: cuatro de ellas basadas en el sorteo de lotes de productos, como fue en los días del Padre y de la Madre, San Valentín y Magosto; otras dos con sorteo de Bonos ABE por un valor superior a los 2.000 euros –‘Quincenas Fantásticas’ y ‘Ola Primavera’- y otra con fines solidarios y en la que los registros se convirtieron en donación a favor de Cruz Roja Boiro. 

