Diario de Arousa

Boiro

Heridos dos hombres en sendos accidentes de tráfico en los viales autonómicos AG-11 y AC-305 a su paso por Boiro

La víctima de una salida de vía en la autovía fue trasladada al centro de salud de O Saltiño, mientras que la otra persona que sufrió lesiones en un choque por alcance recibió el alta voluntaria

Chechu López
25/01/2026 07:00
Sendas ambulancias del 061 fueron movilizadas para atender a las víctimas de dos accidentes de circulación
Sendas ambulancias del 061 fueron movilizadas para atender a las víctimas de dos accidentes de circulación
Chechu Río
Dos hombres resultaron heridos en sendos accidentes de tráfico registrados ayer en viales que atraviesan el municipio de Boiro. Uno ocurrió a las 15.25 horas en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 26, a su paso por Lampón, tras rebasar el puente del río Coroño. Se debió a una salida de vía y posterior impacto contra la mediana y, a consecuencia de ello, el conductor resultó herido, aunque no parecía revestir gravedad, y una ambulancia del 061 lo trasladó al centro de salud de O Saltiño.

Fue un particular el que contactó con el 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando que había una persona herida, además de que había restos del automóvil sobre la calzada y que ese vehículo entorpecía la circulación de los demás usuarios de la referida calzada de la AG-11. Además de a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desde el 112 se comunicó el suceso a la Guardia Civil de Tráfico, que movilizó a una patrulla de su destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado. También informó a la Policía Local y a Protección Civil, equipos ambos de la localidad boirense, y también a la empresa de mantenimiento de la Autovía do Barbanza.

Alcance

Por otro lado, otro varón resultó herido leve en un accidente de tráfico a la una menos diez de la tarde de ayer en el tramo denominado Rúa de Cimadevila de la AC-305, a la altura del supermercado Lidl, en el casco urbano de Boiro. El siniestro se debió a una colisión por alcance entre dos vehículos, según le informó al 112 Galicia un alertante, que precisó que los coches implicados entorpecían la circulación.

Con la información recibida, sus gestores dieron traslado del suceso al 061, que movilizó una ambulancia asistencial, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, pero no fue llevada a centro sanitario alguno y recibió el alta voluntaria. Y acudieron la Policía Local, que movilizó a una patrulla, que instruye el atestado, y a Protección Civil, e informó a los Bomberos de Boiro, pero al final no se desplazaron al lugar al o ser necesarios sus servicios.

