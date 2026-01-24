Herida una persona en un accidente de tráfico entre dos vehículos en la carretera AC-305, a su paso por Cimadevila, en Boiro

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el lugar de la colisión por alcance a una de sus ambulancias de Soporte Vital Básico Chechu Río

Una persona resultó herida, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado en torno a las una menos diez de esta tarde en la carretera de titularidad autonómica AC-305, a su paso por el casco urbano de Boiro, en el tramo den ominado Rúa de Cimadevila, a la altura del supermercado Lidl. Al parecer, el siniestro se debió a una colisión por alcance entre dos vehículos, según le informó un alertante al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia. También precisó que los coches implicados estaban entorpeciendo la circulación rodada.

Con la información recibida, los gestores del servicio de coordinación de las incidencais en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, al que, finalmente no fue necesario trasladarla al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, según fuentes municipales.

Igualmente, desde el 112 Galicia se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Local de Boiro, que movilizó a una patrulla hasta el lugar del accidente de circulación y encargarse de instruir el atestado correspondiente. Dicho servicio de coordinación de las emergencias dio traslado del mismo al servicio municipal de Protección Civil e informó de manera preventiva a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro por si fueran necesarios sus servicios, pero finalmente no se precisó que se desplazasen.