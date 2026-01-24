Herido un hombre en un accidente de tráfico en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, en Boiro

Una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 fue movilizada hasta el lugar de la AG-11 en el que se registró la salida de vía Chechu Río

La calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 26, a su paso por la parroquia boirense de Lampón, después de rebasar el puente del río Coroño, fue escenario en torno a las tres y veinticinco de esta tarde de un accidente de tráfico, en el que un hombre que iba a los mandos del único vehículo implicado perdió su control por razones que se desconocen, sufrió una salida de vía e impactó contra la mediana. Como consecuencia de ello, ese conductor resultó herido, aunque no parecía revestir gravedad, según indicaron fuentes sanitarias.

Fue un particular el que a las 15.26 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando que había una persona herida, además de que había restos del automóvil sobre la calzada y que ese vehículo entorpecía la circulación de los demás usuarios de la referida calzada de la AG-11.

Con la información recibida, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y, posteriormente, la trasladó al centro de salud de O Saltiño para que reciba la atención médica que precisa y, en caso de que sea necesario, hacerle pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, desde el 112 se comunicó el suceso a la Guardia Civil de Tráfico, que movilizó a una patrulla de su destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente. También informó a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil, equipos ambos de la localidad boirense, y también a la empresa de mantenimiento de la Autovía do Barbanza.