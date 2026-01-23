Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Recogidas 3,5 toneladas de residuos orgánicos en los dos primeros meses de la puesta en servicio del contenedor marrón en Boiro

Chechu López
23/01/2026 11:45
El edil boirense Marcos Fajardo, en una imagen de archivo de la presentación de la campaña de concienciación junto al alcalde, destacó los "bos resutados" de los dos primeros meses
El edil boirense Marcos Fajardo, en una imagen de archivo de la presentación de la campaña de concienciación junto al alcalde, destacó los "bos resutados" de los dos primeros meses
Transcurridos un par de meses desde que en Boiro, de forma conxunta con Rianxo y A Pobra, se puso en marcha la recogida de residuos orgánicos -fracción quinta- en el contenedor marrón, desde la Administración local boirense se ha querido hacer balance de ese periodo, en el que indica que se recogieron un total de 3.502 kilos en el municipio. La implantación del contenedor marrón se está llevando a cabo de modo progresivo, y en una primera fase en Boiro se empezó con la instalación de 48 recipientes para depositar la fracción marrón y comenzará con los grandes productores, como bares, restaurantes, supermercados y comedores de centros educativos.

Fuentes municipales cifraron en un millón de euros lo que gasta la Administración local en lo que a la recogida de basura se refiere y precisaron al presenta la campaña de recogida de residuos orgánicos que cada kilo mal reciclado ocasiona la subida del coste del servicio.  “A implantación do contedor marrón está dando moi bos resultados nestes primeiros meses, a cifra de residuos recollidos demostra a gran concienciación que existe xa por parte da veciñanza sobre a recollida selectiva”, declaró el concejal del ramo, Marcos Fajardo.

Desde el Ayuntamiento boirense recuerdan que, paralelamente a la implantación del contenedor marrón, desarrolló una campaña de concienciación sobre la recogida selectiva bajo el lema “Reciclar é aforrar. Este marrón sáeche a conta” y, concretamente, la “fracción resto”, para que la ciudadanía para el momento en que se instalen para su uso por la población en general. Además, recuerda que desde el año 2020 desarrolla un programa de compostaje doméstico a través del que ya se repartieron unos 400 composteros en viviendas unifamiliares.

