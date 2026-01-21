Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Alumnado de cuatro centros educativos de Boiro participa en talleres sobre emprendimiento en el Lab Barbanza

Estas acciones persigue difundir el espacio coworking como centro de formación e impulso de nuevos negocios con opciones de preparación para el futuro profesional y despertar el espíritu emprendedor

Chechu López
21/01/2026 16:30
Las actividades incluyeron visitas a las instalaciones del espacio coworking de la localidad boirense
Alumnos de dos colegios de Educación Primaria y otros dos centros educativos de Secundaria y Bacharelato de Boiro participan en unos talleres sobre emprendimiento circular y sostenible que se engloban en el programa de dinamización del Centro de Formación, Innovación e Emprendemento Lab Barbanza.

En el caso de los primeros, los escolares reciben formación y realizan una visita al espacio coworking para poder conocer qué es y cómo funciona, mientras que los segundos asisten a una sesión teórico-práctica con dinámicas participativas sobre emprendimiento y una visita al coworking en la que mantener un encuentro con los usuarios de esa instalación para conocer de primera mano sus proyectos y trayectorias.

El concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, participó en una de esas jornadas, que son impartidas por 'A Maceta' y que tienen como objetivos darle difusión al espacio Lab Barbanza como centro municipal de formación y emprendimiento con opciones de preparación para el futuro profesional y despertar en el alumnado la curiosidad por el espíritu emprendedor.

