Alumnado de cuatro centros educativos de Boiro participa en talleres sobre emprendimiento en el Lab Barbanza

Las actividades incluyeron visitas a las instalaciones del espacio coworking de la localidad boirense

Alumnos de dos colegios de Educación Primaria y otros dos centros educativos de Secundaria y Bacharelato de Boiro participan en unos talleres sobre emprendimiento circular y sostenible que se engloban en el programa de dinamización del Centro de Formación, Innovación e Emprendemento Lab Barbanza.

En el caso de los primeros, los escolares reciben formación y realizan una visita al espacio coworking para poder conocer qué es y cómo funciona, mientras que los segundos asisten a una sesión teórico-práctica con dinámicas participativas sobre emprendimiento y una visita al coworking en la que mantener un encuentro con los usuarios de esa instalación para conocer de primera mano sus proyectos y trayectorias.

El concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, participó en una de esas jornadas, que son impartidas por 'A Maceta' y que tienen como objetivos darle difusión al espacio Lab Barbanza como centro municipal de formación y emprendimiento con opciones de preparación para el futuro profesional y despertar en el alumnado la curiosidad por el espíritu emprendedor.