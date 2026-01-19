La ABE pone en marcha hasta el 31 de enero una campaña de promoción comercial junto al Club de Remo Cabo da Cruz

Imagen con algunos de los obsequios de la ABE que se sortearán con motivo de la campaña comercial

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) impulsa desde hoy y hasta el último día de este mes la campaña promocional 'A contra o reloxo do comercio local”, coincidiendo con la celebración de la carrera de traineras contrarreloj organizada por el Club de Remo Cabo da Cruz, con la finalidad de vincular el deporte con la actividad económica del municipio e incentivar las compras en los negocios de proximidad.

Así, las personas consumidoras podrán participar hasta el 31 de enero en un sorteo, que se celebrará el 2 de febrero, de obsequios a través de sus adquisiciones en los establecimientos asociados a la patronal mediante el registro de sus tickets en la página web de dicha asociación.

Entre los regalos a los que se podrá optar se contemplan dos packs del Club de Remo Cabo da Cruz de dos camisetas con el lema 'Cabo somos nós', un vale de compra de 20 euros para la tienda de la entidad deportiva y un carné de socio para la temporada 2026, así como dos packs de la ABE con una toalla de playa, un termo, una nevera fiambrera y una camiseta 'Somos Boiro.

Con esta propuesta, cofinanciada por la Xunta de Galicia, la ABE pretende apoyar y dinamizar el comercio local, reforzar la conexión entre deporte y economía de proximidad y dar visibilidad al tejido empresarial de Boiro como al Club de Remo Cabo da Cruz, facilitando la participación a través de un sistema digital "sinxelo e accesible", precisan desde la patronal boirense.