Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

La ABE pone en marcha hasta el 31 de enero una campaña de promoción comercial junto al Club de Remo Cabo da Cruz

Esta propuesta trata de vincular el deporte con la actividad económica del municipio e incentivar las compras en los negocios de proximidad

Chechu López
19/01/2026 15:15
Imagen con algunos de los obsequios que se sortearán con motivo de la campaña comercial
Imagen con algunos de los obsequios de la ABE que se sortearán con motivo de la campaña comercial
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) impulsa desde hoy y hasta el último día de este mes la campaña promocional 'A contra o reloxo do comercio local”, coincidiendo con la celebración de la carrera de traineras contrarreloj organizada por el Club de Remo Cabo da Cruz, con la finalidad de vincular el deporte con la actividad económica del municipio e incentivar las compras en los negocios de proximidad.

Así, las personas consumidoras podrán participar hasta el 31 de enero en un sorteo, que se celebrará el 2 de febrero, de obsequios a través de sus adquisiciones en los establecimientos asociados a la patronal mediante el registro de sus tickets en la página web de dicha asociación. 

Entre los regalos a los que se podrá optar se contemplan dos packs del Club de Remo Cabo da Cruz de dos camisetas con el lema 'Cabo somos nós', un vale de compra de 20 euros para la tienda de la entidad deportiva y un carné de socio para la temporada 2026, así como dos packs de la ABE con una toalla de playa, un termo, una nevera fiambrera y una camiseta 'Somos Boiro. 

Con esta propuesta, cofinanciada por la Xunta de Galicia, la ABE pretende apoyar y dinamizar el comercio local, reforzar la conexión entre deporte y economía de proximidad y dar visibilidad al tejido empresarial de Boiro como al Club de Remo Cabo da Cruz, facilitando la participación a través de un sistema digital "sinxelo e accesible", precisan desde la patronal boirense.

Imagen con algunos de los obsequios que se sortearán con motivo de la campaña comercial
Imagen con algunos de los obsequios dewl Club de Remo Cabo da Cruz que se sortearán con motivo de la campaña comercial
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Jéssica Bouzas durante el partido ante Hunter

Jéssica Bouzas se despide del Open de Australia en primera ronda
María Caldas
El ideal gallego

Abre el plazo para anotarse en Vilagarcía en el curso del certificado de competencias digitales en nivel iniciación
Olalla Bouza
Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España

La banda caldense de indie-rock Igloo recurre al micromecenazgo para financiar su octavo disco
Fátima Pérez
Concentración a las puertas del Hospital do Salnés

La plantilla de Urgencias del Hospital do Salnés se concentra para reclamar mejoras: "Somos el servicio 24/7"
Olalla Bouza