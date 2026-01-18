San Mauro se queda de nuevo sin procesión pero disfruta de callos y empanada en Lampón
Goiáns acogió ayer la última jornada festiva con una cita gastronómica en la que sobraron raciones
Las lluvias empañan de nuevo la celebración del San Mauro en Lampón y obligan a cancelar la procesión que estaba prevista para las 13:30 horas tras la misa en el Pazo de Goiáns.
Ya durante la jornada del jueves fue necesario suspender la procesión con la imagen del santo por el temporal, y ayer, aunque las previsiones eran buenas, la lluvia no perdonó y San Mauro no puedo desfilar con sus fieles. Aún así, Lampón celebró ayer el día grande de la fiesta con el reparto de callos y empanada y el espectáculo de las asociaciones gallegas de baile tradicional Pedra Aroña y Xilbarbeira.
Aunque la previsión era poder servir 300 raciones de callos y otras 300 de empanada, los responsables de la celebración gastronómica aseguran que no se llegó a repartir todo el producto, pero sí se sirvieron tres cuartas partes del total. Eso sí, aunque el hambre no apretó el Pazo estaba a reventar. “O Pazo estaba cheo de xente, houbo máis da que pensaba, non contábamos con tanta”, explican. Precisamente fue el aumento de visitantes y la falta de producto en otras ocasiones lo que incentivo a repartir más raciones en esta ocasión.
Ya por la tarde fue el turno del serán tradicional con 16 grupos colaboradores: Xiada, Mar de Cabo, Os da Boina, Foliada do Montiño, Xodó, As Garridiñas, Rosalía de Castro, A Dorniña de Abanqueiro, Tahume, Xilbarbeiras, Mar de Arousa, Trío Prata Germán Soneira, Cantareiras de Amas de Casa de Ribeira, Tropula na Barquiña, Pedra da Aroña y Nunca é Tarde.
Por la noche música, queimada y foliada pusieron fin a otra edición de San Mauro.