San Mauro se queda de nuevo sin procesión pero disfruta de callos y empanada en Lampón

Lampón celebró ayer el día grande de la fiesta con el reparto de callos y empanada Cedida

Las lluvias empañan de nuevo la celebración del San Mauro en Lampón y obligan a cancelar la procesión que estaba prevista para las 13:30 horas tras la misa en el Pazo de Goiáns.

Ya durante la jornada del jueves fue necesario suspender la procesión con la imagen del santo por el temporal, y ayer, aunque las previsiones eran buenas, la lluvia no perdonó y San Mauro no puedo desfilar con sus fieles. Aún así, Lampón celebró ayer el día grande de la fiesta con el reparto de callos y empanada y el espectáculo de las asociaciones gallegas de baile tradicional Pedra Aroña y Xilbarbeira.

Aunque la previsión era poder servir 300 raciones de callos y otras 300 de empanada, los responsables de la celebración gastronómica aseguran que no se llegó a repartir todo el producto, pero sí se sirvieron tres cuartas partes del total. Eso sí, aunque el hambre no apretó el Pazo estaba a reventar. “O Pazo estaba cheo de xente, houbo máis da que pensaba, non contábamos con tanta”, explican. Precisamente fue el aumento de visitantes y la falta de producto en otras ocasiones lo que incentivo a repartir más raciones en esta ocasión.

Reparto de empanada en el Pazo de Goiáns Cedida

Ya por la tarde fue el turno del serán tradicional con 16 grupos colaboradores: Xiada, Mar de Cabo, Os da Boina, Foliada do Montiño, Xodó, As Garridiñas, Rosalía de Castro, A Dorniña de Abanqueiro, Tahume, Xilbarbeiras, Mar de Arousa, Trío Prata Germán Soneira, Cantareiras de Amas de Casa de Ribeira, Tropula na Barquiña, Pedra da Aroña y Nunca é Tarde.

Por la noche música, queimada y foliada pusieron fin a otra edición de San Mauro.