Diario de Arousa

Boiro

Un hombre se enfrenta a tres años y medio de prisión por lesiones a otro que salió en defensa de una camarera de un bar de Boiro

Empujó al suelo y propinó puñetazos en cara y parte posterior de cabeza y torso al acompañante de ella que le pidió no faltarle al respeto tras increparla y recriminarle que le atendió de malos modos

Chechu López
17/01/2026 08:25
El procedimiento por el delito de lesiones fue instruido por el Tribunal de Instancia de Ribeira
Chechu Río
La Fiscalía solicita una condena de tres años y medio de cárcel a un acusado por un delito de lesiones, y que indemnice a su víctima con cerca de 189 euros por los daños físicos sufridos y algo más de 803 euros por las secuelas, así como que deberá indemnizar al Sergas por la asistencia prestada al perjudicado. El juicio por esa causa se fijó para las diez y media de la mañana del próximo jueves en la sección compostelana de la Audiencia Provincial, aunque todo apunta que las partes en litigio podrían alcanzar un acuerdo de conformidad.

Los hechos que se le atribuyen se registraron en torno a las 21.10 horas del 27 de marzo de 2022 cuando el ahora procesado se dirigió a un local hostelero de Boiro, y se encontró en la puerta con la camarera del bar, a la que empezó a increpar y recriminarle que le había atendido de malas maneras por la mañana. Entonces, una persona que estaba con ella le requirió para que no le faltase al respeto y, acto seguido, el acusado reaccionó empujándole al suelo, le propinó puñetazos en la cara, parte posterior de la cabeza y la parte posterior del torso.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió policontusiones, así como movilidad de una pieza dental y exéresis en otra, precisando para su curación de una primera asistencia facultativa y tratamiento odontológico, "sin que conste que el perjudicado se halla sometido al mismo", precisa la Fiscalía, que añade que el herido tardó en curar cinco días, de los cuales cuatro fueron de perjuicio moderado y uno de perjuicio básico, restándole como secuela la pérdida de un incisivo.

