Una colisión entre un camión y un coche se salda sin heridos en el kilómetro 13 de la carretera DP-1105, entre Noia y Boiro

La Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo, fue movilizada para instruir el atestado del accidente de tráfico en Boiro Gonzalo Salgado

La carretera de titularidad provincial DP-1105, entre Noia y Boiro, a la altura del kilómetro 13, junto el cruce de Loxo, fue escenario en torno a las ocho y media de la mañana de ayer de un accidente de tráfico, consistente en una colisión entre un camión y un coche. Pese a no haber heridos, el camionero contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para solicitar la presencia de la Guardia Civil de Tráfico para que elaborase un atestado en el que se depure la responsabilidad del siniestro.

El conductor del vehículo pesado entendía que el automóvil se había incorporado desde un vial secundario a la carretera principal. Con la información recibida, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado al instituto armado, que movilizó a una de sus patrulla del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, así como a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Cvil boirenses.