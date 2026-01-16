Mi cuenta

Boiro

Una colisión entre un camión y un coche se salda sin heridos en el kilómetro 13 de la carretera DP-1105, entre Noia y Boiro

El conductor del vehículo pesado contactó con el 112 para solicitar la presencia de la Guardia Civil de Tráfico para que elabore un atestado en el que se depure la responsabilidad del siniestro

Chechu López
16/01/2026 07:15
La Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo, fue movilizada para instruir el atestado del accidente de tráfico en Boiro
La Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo, fue movilizada para instruir el atestado del accidente de tráfico en Boiro
Gonzalo Salgado
La carretera de titularidad provincial DP-1105, entre Noia y Boiro, a la altura del kilómetro 13, junto el cruce de Loxo, fue escenario en torno a las ocho y media de la mañana de ayer de un accidente de tráfico, consistente en una colisión entre un camión y un coche. Pese a no haber heridos, el camionero contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para solicitar la presencia de la Guardia Civil de Tráfico para que elaborase un atestado en el que se depure la responsabilidad del siniestro.

El conductor del vehículo pesado entendía que el automóvil se había incorporado desde un vial secundario a la carretera principal. Con la información recibida, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado al instituto armado, que movilizó a una de sus patrulla del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, así como a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Cvil boirenses.

