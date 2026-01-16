Lampón se queda sin que salga la procesión de San Mauro debido al temporal de lluvia y viento

La Banda de Música de Caamaño realizó las alboradas en el interior de la iglesia parroquial de Lampón en los intervalos de las misas rezadas y la solemne Chechu Río

La parroquia boirense de Santiago de Lampón celebró ayer la festividad de San Mauro con alboradas del grupo de gaitas Arume por los bares y de la Banda de Música de Caamaño en los intervalos de las misas rezadas y solemne. Estaba previsto que tras esta última saliera la procesión con la imagen del santo, pero se tuvo que suspender debido al temporal de viento y lluvia.

Está previsto que mañana, sábado 17, se retomen las actividades lúdicas y religiosas, empezando con las alboradas de los grupos de gaitas Os Pequenos do Barbansa y Río de Anxo, mientras que la misa solemne en honor a San Mauro se celebrará en el Pazo de Goiáns -habrá una carpa en previsión de mal tiempo-, tras la que está programado que salga la procesión si acompaña la meteorología, volviendo a pasar nuevamente por la aldea de San Mauro, algo que se volvió a hacer el año pasado después de 150 años sin hacerse.

A continuación dará comienzo la fiesta de los callos y de la empanada -bacalao, atún y carne-, de las que se servirán 300 raciones de cada una, mientras las asociaciones de baile tradicional gallego Xilbarbeira y Pedra da Aroña amenizan esas degustaciones. Desde la organización recordaron que en anteriores ediciones se agotaron muy pronto esas viandas, por lo que pensaron en aumentar el número de raciones a elaborar y encargar, pero temen que las previsiones de mal tiempo desanimen a la gente a acudir a esta celebración gastronómica.

Para las cinco de la tarde se programó un serán tradicional con 16 grupos colaboradores, como son Xiada, Mar de Cabo, Os da Boina, Foliada do Montiño, Xodó, As Garridiñas, Rosalía de Castro, A Dorniña de Abanqueiro, Tahume, Xilbarbeiras, Mar de Arousa, Trío Prata Germán Soneira, Cantareiras de Amas de Casa de Ribeira, Tropula na Barquiña, Pedra da Aroña y Nunca é Tarde. A partir de las 21.30 horas habrá la actuación del grupo Ailá, y un par de horas después se servirá queimada gallega y se desarrollará una foliada libre.