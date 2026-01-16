Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Lampón se queda sin que salga la procesión de San Mauro debido al temporal de lluvia y viento

Chechu López
16/01/2026 09:00
La Banda de Música de Caamaño realizó las alboradas en el interior de la iglesia parroquial de Lampón en los intervalos de las misas rezadas y la solemne
La Banda de Música de Caamaño realizó las alboradas en el interior de la iglesia parroquial de Lampón en los intervalos de las misas rezadas y la solemne
Chechu Río
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La parroquia boirense de Santiago de Lampón celebró ayer la festividad de San Mauro con alboradas del grupo de gaitas Arume por los bares y de la Banda de Música de Caamaño en los intervalos de las misas rezadas y solemne. Estaba previsto que tras esta última saliera la procesión con la imagen del santo, pero se tuvo que suspender debido al temporal de viento y lluvia.

Está previsto que mañana, sábado 17, se retomen las actividades lúdicas y religiosas, empezando con las alboradas de los grupos de gaitas Os Pequenos do Barbansa y Río de Anxo, mientras que la misa solemne en honor a San Mauro se celebrará en el Pazo de Goiáns -habrá una carpa en previsión de mal tiempo-, tras la que está programado que salga la procesión si acompaña la meteorología, volviendo a pasar nuevamente por la aldea de San Mauro, algo que se volvió a hacer el año pasado después de 150 años sin hacerse. 

A continuación dará comienzo la fiesta de los callos y de la empanada -bacalao, atún y carne-, de las que se servirán 300 raciones de cada una, mientras las asociaciones de baile tradicional gallego Xilbarbeira y Pedra da Aroña amenizan esas degustaciones. Desde la organización recordaron que en anteriores ediciones se agotaron muy pronto esas viandas, por lo que pensaron en aumentar el número de raciones a elaborar y encargar, pero temen que las previsiones de mal tiempo desanimen a la gente a acudir a esta celebración gastronómica.

Para las cinco de la tarde se programó un serán tradicional con 16 grupos colaboradores, como son Xiada, Mar de Cabo, Os da Boina, Foliada do Montiño, Xodó, As Garridiñas, Rosalía de Castro, A Dorniña de Abanqueiro, Tahume, Xilbarbeiras, Mar de Arousa, Trío Prata Germán Soneira, Cantareiras de Amas de Casa de Ribeira, Tropula na Barquiña, Pedra da Aroña y Nunca é Tarde. A partir de las 21.30 horas habrá la actuación del grupo Ailá, y un par de horas después se servirá queimada gallega y se desarrollará una foliada libre.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Representantes provinciales y municipales mantuvieron una reunión de trabajo en la sala de juntas del consistorio boirense

Ayuntamiento de Boiro y Diputación de A Coruña acuerdan mejoras en la seguridad viaria de tres carreteras provinciales en la localidad
Chechu López
El ideal gallego

Herido un conductor que se arrastró varios metros por el suelo tras caer de la moto después de golpear contra un badén en Boiro
Chechu López
La Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo, fue movilizada para instruir el atestado del accidente de tráfico en Boiro

Una colisión entre un camión y un coche se salda sin heridos en el kilómetro 13 de la carretera DP-1105, entre Noia y Boiro
Chechu López
La sección compostelana de la Audiencia Provincial volverá a realizar el señalamiento del juicio, para el que todavía no hay una fecha concreta

Suspenden el juicio a un vecino de Ribeira por agresión sexual para negociar una conformidad
Chechu López