La participación de Boiro en el POS+Adicional, con 127.549 euros de la Diputación, sale adelante entre reproches del PP

Fernando García-Diéguez es el portavoz de lgrupo municipal del PP boirense

El pleno de la corporación municipal boirense aprobó, con los votos a favor de los 12 ediles que suman PSOE, BNG y Boiro Novo y la abstención de cuatro concejales del PP -un quinto edil popular se ausentó en la sesión-, la participación del Ayuntamiento en el POS+Adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios, y para los que la Diputación de A Coruña aportará 127.549 euros, con una propuesta que ya avanzó este periódico.

Para justificar su abste nción, desde las filas populares lanzaron reproches y críticas al Ejecutivo local por su propuesta, deteniéndose en las partidas que se incorporan para equipamiento tecnológico, a las que se destinan 11.041 euros para la compra de un sistema de Inteligencia Artificial que permita a los usuarios conocer los servicios los que pueden acceder, la puesta en marcha de un sistema de alertas por SMS para establecer una conexión directa e inmediata con la ciudadanía en situaciones de emergencia, y de un tótem informativo para la consulta sobre los procedimientos y prestaciones de Servizos Sociais, y que el PP sostuvo que "só son para pura propaganda do Goberno local".

El portavoz del PP, Fernando García-Diéguez, también hizo referencia a los 29.603 euros destinados al refuerzo y ampliación del personal -un trabajador social y un administrativo- del departamento de Servizos Sociais, pues recordó que hace unos meses, cuando se aprobó la Relación de Postos de Traballo (RPT) se indicó por parte del Gobierno local que en ese documento ya se incluía a todo el personal necesario, por lo que no entiende que poco después se decida ampliarlo.

Nada para el SAF

El edil popular también indicó que después de que el concejal de Política Social se estuviera quejando desde hace años de que la Xunta de Galicia no les ayuda con el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), “agora son eles os que non lle dedican nin un euro deste plan a esa partida”. Desde el Ejecutivo local se refirieron a su anuncio de la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con la condición de que la Xunta y el Estado aporten más dinero al SAF, precisando que si había subido la contribución fue para sufragar ese gasto. García-Diéguez sostuvo que en anteriores plenos el Ejecutivo local había justificado la subida del IBI para sufragar el incremento que suponía la nueva RPT.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Boiro, manifestó que cuando su formación llegue al Gobierno local se compromete a bajar el IBI en el primer año de mandato. Así lo aseguró después de que el alcalde boirense, José Ramón Romero, le lanzase ese guante a los grupos de la opòsición para saber si serían capaces de bajar el impuesto de la conocida como contribución.

Obras de accesibilidad

Además, en cuanto a otras acciones que se van a acometer con el dinero del POS+Adicional 1/2026, la propuesta del Ejecutivo local que salió adelante contempla como novedad la dotación de 34.000 euros para que las familias puedan acometer obras de accesibilidad y adaptabilidad de las viviendas, como la eliminación de barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad, la instalación de rampas o plataformas de accesibilidad, adecuación de aseos y otras, para favorecer unas condiciones dignas y adaptadas a las necesidades de dependientes.

También se van a destinar 17.280 euros a la compra de siete camas articuladas y seis grúas para la movilización de personas en situación de dependencia, y que permitirá ampliar el catálogo de ayudas técnicas en préstamo del que dispone el Ayuntamiento, en el que se incluyen 76 ayudas técnicas como grúas, colchones antiescaras, silla de ruedas, camas articuladas, tablas de transferencia y otras, con las que se ha prestado servicio a más de 90 familias. También se destinan 27.874 euros a ampliar las partidas municipales de emergencia social y 7.750 euros para respiro e conciliación familiar para aquellas personas que asumen responsabilidades de cuidados.