Herido un conductor que se arrastró varios metros por el suelo tras caer de la moto después de golpear contra un badén en Boiro

Una ambulkancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias SAnitarias de Galicia-061 fue movilizada para atender a la víctima de la caída de moto en O Saltiño Chechu Río

El lugar boirense de O Saltiño, en las inmediaciones de la escuela infantil 'A Galiña Azul, en la parroquia de Abanqueiro, fue escenario en torno a las nueve menos veinte de esta mañana de un accidente de tráfico en el que una persona resultó herida. Al parecer, según le comunicó un particular al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, se trató de la caída de una persona de unos 60 años que conducía una moto al golpear sobre un badén.

Según indicó el alertante, esa persona cayó al suelo y se arrastró varios metros por el asfalto hasta que se detuvo, pero que se encontraba consciente. Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima.

El hombre herido está siendo trasladado en dicha ambulancia asistencial del 061, con base en Ribeira, hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y sea sometido a la realización de pruebas para determinar el alcance de sus lesiones..

Igualmente, el 112 Galicia informó del suceso al servicio municipal de Protección Civil boirense, que también colaboró en la atención al herido, a la Policía Local, también de Boiro, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, para que se encargue de instruir el atestado de lo ocurrido.