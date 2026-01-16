Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Herido un conductor que se arrastró varios metros por el suelo tras caer de la moto después de golpear contra un badén en Boiro

El suceso se registró en el lugar de O Saltiño, en las inmediaciones de la escuela infantil 'A Galiña Azul'

Chechu López
16/01/2026 09:30
Una ambulkancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias SAnitarias de Galicia-061 fue movilizada para atender a la víctima de la caída de moto en O Saltiño
Chechu Río
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El lugar boirense de O Saltiño, en las inmediaciones de la escuela infantil 'A Galiña Azul, en la parroquia de Abanqueiro, fue escenario en torno a las nueve menos veinte de esta mañana de un accidente de tráfico en el que una persona resultó herida. Al parecer, según le comunicó un particular al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, se trató de la caída de una persona de unos 60 años que conducía una moto al golpear sobre un badén.

Según indicó el alertante, esa persona cayó al suelo y se arrastró varios metros por el asfalto hasta que se detuvo, pero que se encontraba consciente. Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima.

El hombre herido está siendo trasladado en dicha ambulancia asistencial del 061, con base en Ribeira, hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y sea sometido a la realización de pruebas para determinar el alcance de sus lesiones..

Igualmente, el 112 Galicia informó del suceso al servicio municipal de Protección Civil boirense, que también colaboró en la atención al herido, a la Policía Local, también de Boiro, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, para que se encargue de instruir el atestado de lo ocurrido.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Representantes provinciales y municipales mantuvieron una reunión de trabajo en la sala de juntas del consistorio boirense

Ayuntamiento de Boiro y Diputación de A Coruña acuerdan mejoras en la seguridad viaria de tres carreteras provinciales en la localidad
Chechu López
La Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo, fue movilizada para instruir el atestado del accidente de tráfico en Boiro

Una colisión entre un camión y un coche se salda sin heridos en el kilómetro 13 de la carretera DP-1105, entre Noia y Boiro
Chechu López
La Banda de Música de Caamaño realizó las alboradas en el interior de la iglesia parroquial de Lampón en los intervalos de las misas rezadas y la solemne

Lampón se queda sin que salga la procesión de San Mauro debido al temporal de lluvia y viento
Chechu López
La sección compostelana de la Audiencia Provincial volverá a realizar el señalamiento del juicio, para el que todavía no hay una fecha concreta

Suspenden el juicio a un vecino de Ribeira por agresión sexual para negociar una conformidad
Chechu López