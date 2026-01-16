Ayuntamiento de Boiro y Diputación de A Coruña acuerdan mejoras en la seguridad viaria de tres carreteras provinciales en la localidad

Representantes provinciales y municipales mantuvieron una reunión de trabajo en la sala de juntas del consistorio boirense Cedida

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, mantuvieron una reunión de trabajo en la sala de juntas del consistorio boirense con la diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, y técnicos de la Diputación de A Coruña para tratar de acordar la realización de mejoras en la seguridad viaria en carreteras que atraviesan por el municipio barbanzano que son de titularidad de la institución provincial.

En el transcurso de dicho encuentro, sus participantes evaluaron los puntos más conflictivos de esa red viaria y, posteriormente, plantearon las principales necesidades en una visita realizada a los tramos y puntos sobre los que se pretende intervenir, concretamente en la DP-1105 que une Noia y Boiro, en la DP-1106 que comunica el casco urbano boirense con Abanqueiro y en la DP-1103 que une Boiro y Lousame.

“Agradecemos a visita da deputada provincial e do persoal técnico para traballar de forma conxunta nas principais necesidades en materia de seguridade das vías provinciais ao seu paso polo noso termo municipal”, afirmó el primer edil boirense a la conclusión de la visita de los representantes de la Diputación coruñesa.