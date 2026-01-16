Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Ayuntamiento de Boiro y Diputación de A Coruña acuerdan mejoras en la seguridad viaria de tres carreteras provinciales en la localidad

Sus representantes visitaron los tramos y puntos sobre los que se pretende intervenir en la DP-1105, de Noia a Boiro; en la DP-1106, que comunica con Abanqueiro, y en la DP-1103, de Boiro a Lousame

Chechu López
16/01/2026 11:38
Representantes provinciales y municipales mantuvieron una reunión de trabajo en la sala de juntas del consistorio boirense
Representantes provinciales y municipales mantuvieron una reunión de trabajo en la sala de juntas del consistorio boirense
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, mantuvieron una reunión de trabajo en la sala de juntas del consistorio boirense con la diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, y técnicos de la Diputación de A Coruña para tratar de acordar la realización de mejoras en la seguridad viaria en carreteras que atraviesan por el municipio barbanzano que son de titularidad de la institución provincial.

En el transcurso de dicho encuentro, sus participantes evaluaron los puntos más conflictivos de esa red viaria y, posteriormente, plantearon las principales necesidades en una visita realizada a los tramos y puntos sobre los que se pretende intervenir, concretamente en la DP-1105 que une Noia y Boiro, en la DP-1106 que comunica el casco urbano boirense con Abanqueiro y en la DP-1103 que une Boiro y Lousame.

“Agradecemos a visita da deputada provincial e do persoal técnico para traballar de forma conxunta nas principais necesidades en materia de seguridade das vías provinciais ao seu paso polo noso termo municipal”, afirmó el primer edil boirense a la conclusión de la visita de los representantes de la Diputación coruñesa.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Herido un conductor que se arrastró varios metros por el suelo tras caer de la moto después de golpear contra un badén en Boiro
Chechu López
La Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo, fue movilizada para instruir el atestado del accidente de tráfico en Boiro

Una colisión entre un camión y un coche se salda sin heridos en el kilómetro 13 de la carretera DP-1105, entre Noia y Boiro
Chechu López
La Banda de Música de Caamaño realizó las alboradas en el interior de la iglesia parroquial de Lampón en los intervalos de las misas rezadas y la solemne

Lampón se queda sin que salga la procesión de San Mauro debido al temporal de lluvia y viento
Chechu López
La sección compostelana de la Audiencia Provincial volverá a realizar el señalamiento del juicio, para el que todavía no hay una fecha concreta

Suspenden el juicio a un vecino de Ribeira por agresión sexual para negociar una conformidad
Chechu López