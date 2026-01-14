Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Eliminado un punto de vertido contaminante de aguas residuales en el lugar boirense de O Saltiño

Los técnicos de Augas de Galicia detectaron la incidencia en el marco de los trabajos rutinarios de inspección que llevan a cabo dentro de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa

Chechu López
14/01/2026 12:40
El personal técnico del Plan de Control de Vertidos de Augas de Galicia realiza inspecciones y comtroles de las aguas de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa
A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, contribuyó a eliminar recientemente un vertido de aguas residuales de carácter municipal a un regato a su paso por el lugar boirense de O Saltiño. 

El aporte irregular esas fecales fue detectado por el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) del organismo hidráulico autonómico en el marco de las labores rutinarias de inspección que lleva a cabo en los municipios de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

En concreto, esos técnicos constataron la existencia de pluviales con aportación de aguas residuales debido a las fisuras existentes en la red de saneamiento. Detallaron que se trató de unas deficiencias que provocaban la llegada de esos aportes contaminantes al regato de O Saltiño, localizado en ese mismo sitio. 

Tras instar al titular de dicha red a ejecutar las actuaciones necesarias para enmendar la situación, técnicos del PCV regresaron a inspeccionar esa zona y comprobaron sobre el terreno que se había llevado a cabo la rehabilitación del tramo del colector dañado.

Asimismo, las analíticas realizadas en las aguas del referido regato de O Saltiño constataron la ausencia de emisiones contaminantes para el dominio público en el punto inspeccionado.

