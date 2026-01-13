La OMIC de Boiro atendió el año pasado a 2.332 personas y dio trámite a 495 nuevos expedientes

LA Oficina Municipal de Información ao Consumidor se ubica en las dependencias del consiistorio ypresta atención de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 Chechu Río

La Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) de Boiro atendió el año pasado a un total de 2.332 personas para tramitar reclamaciones u ofrecerles información, dándole trámite a 495 nuevos expedientes. Así lo acaban de dar a conocer desde la Administración local, que precisan que las principales áreas de actuación fueron la electricidad, las comunicaciones y los seguros, que concentraron la maior parte de las consultas y quejas. Igualmente, indica que la mediación supuso conseguir 43 acuerdos satisfactorios, facilitando la recuperación económica de 46.633 euros para quienes presentaron reclamaciones.

El Ayuntamiento boirense señala que los principales objetivos de esta OMIC -se ubica en el consistorio y presta atención de lunes a viernes y de 9.00 a 13.30 horas con cita previa- son informar, ayudar y orientar a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos, así como recoger y registrar quejas y reclamaciones y remitirlas a los organismos competentes, realizar actos de mediación entre personas consumidoras y empresas y elaborar escritos judiciales y extrajudiciales. Añade que, pese a que la mayoría de las atenciones prestadas fueron boirenses, el ámbito de actuación de ese servicio es el de toda la comarca, atendiendo también a personas de todos los concellos limítrofes, además de Padrón, Dodro, Rois e, incluso, Santiago de Compostela.