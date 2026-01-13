Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

La OMIC de Boiro atendió el año pasado a 2.332 personas y dio trámite a 495 nuevos expedientes

Chechu López
13/01/2026 12:16
LA Oficina Municipal de Información ao Consumidor se ubica en las dependencias del consiistorio ypresta atención de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00
Chechu Río
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) de Boiro atendió el año pasado a un total de 2.332 personas para tramitar reclamaciones u ofrecerles información, dándole trámite a 495 nuevos expedientes. Así lo acaban de dar a conocer desde la Administración local, que precisan que las principales áreas de actuación fueron la electricidad, las comunicaciones y los seguros, que concentraron la maior parte de las consultas y quejas. Igualmente, indica que la mediación supuso conseguir 43 acuerdos satisfactorios, facilitando la recuperación económica de 46.633 euros para quienes presentaron reclamaciones.

El Ayuntamiento boirense señala que los principales objetivos de esta OMIC -se ubica en el consistorio y presta atención de lunes a viernes y de 9.00 a 13.30 horas con cita previa-  son informar, ayudar y orientar a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos, así como recoger y registrar quejas y reclamaciones y remitirlas a los organismos competentes, realizar actos de mediación entre personas consumidoras y empresas y elaborar escritos judiciales y extrajudiciales. Añade que, pese a que la mayoría de las atenciones prestadas fueron boirenses, el ámbito de actuación de ese servicio es el de toda la comarca, atendiendo también a personas de todos los concellos limítrofes, además de Padrón, Dodro, Rois e, incluso, Santiago de Compostela.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Público en una edición anterior del 'Achégate ao Salón'

A la venta las entradas para el 'Achégate ao salón'
Olalla Bouza
Jugadores del Fontecarmoa durante el torneo

El CX Fontecarmoa logra un oro en el Campeonato Provincial
María Caldas
Imagen del escaparate de Village Bakery, ganadora del concurso

Estos son los establecimientos premiados por su decoración navideña en Vilagarcía
Fátima Frieiro
El ideal gallego

Cinco empresas optan a la peatonalización de la calle Vicente Risco
Fátima Frieiro