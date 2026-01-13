Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Expertos de Agadix ofrecen hoy en el colegio Santa María do Castro, en Boiro, una charla sobre la dislexia y trastornos asociados

Chechu López
13/01/2026 05:30
La charla sobre dislexia y otros trastornos asociados tendrá lugar esta tarde en la biblioteca del colegio Santa María do Castro
La charla sobre dislexia y otros trastornos asociados tendrá lugar esta tarde en la biblioteca del colegio Santa María do Castro
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La biblioteca del colegio plurilingüe Santa María do Castro albergará desde las cinco de esta tarde y durante las dos siguientes horas, una charla informal sobre dislexia y trastornos asociados, que impartirán dos especialistas en la materia pertenecientes a la Asociación Galega de Dislexia (Agadix), concretamente su presidenta y su secretaria, y que tendrá un carácter abierto, pues está dirigida a las familias y a personas interesadas en el tema.

La celebración de esta actividad responde a que desde Agadix son conscientes de la escasa información práctica que existe sobre la dislexia en todos los ámbitos y, de ese modo, hacer llegar la información necesaria al personal docente que acogen en sus aulas a estudiantes con esa dificultad con la finalidad de ayudarle a afrontar el problema y que ellos puedan afrontar a los alumnos en su difícil camino por la etapa escolar. 

"O termo dislexia é controvertido, non contando na actualidade cunha definición universalmente aceptada, aínda que si hai certo consenso por parte da comunidade científica que se ocupa do tema en considerala como un trastorno específico e persistente da linguaxe escrita, caracterizado principalmente por dificultades na exactitude e automatización lectora e escritora. De aí que moitas veces se utilice a etiqueta conxunta dislexia-disortografía", señalan desde la entidad organizadora de la charla.

Diversos grados

Desde Agadix precisan que la dislexia se puede manifestar en diversos grados, ocasionando una incapacidad total o parcial para leer y escribir a lo largo da vida. "É unha dificultade conxénita, hereditaria, que non pode ser explicada por deficiencias visuais ou auditivas, por trastornos emocionais ou condutuais, por atraso mental, nin por situacións educativas 'anormais', como ausencias prolongadas ou repetidas ás clases, metodoloxía de ensino inapropiado, cambios frecuentes de profesores ou centros...", indicaron desde Agadix.

El colegio Santa María do Castro lleva promoviendo este tipo de acciones con la colaboración del Centro Autonómico de Formación e Innovación  (CAFI) de Santiago de Compostela. Así, el curso pasado los profesionales de este colegio boirense se formaron en atención educativa del alumnado con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y en el actual están recibiendo formación especializada y específica de dislexia y discalculia. Además, el alumnado ya participó en un taller práctico sobre técnicas de estudio y mejora de la comprensión lectora con enfoque de una profesional de Agadix.

"Cada vez xurden máis diagnósticos de dislexia, en calquera das súas variantes, tales como discalculia, disortografía e disgrafía, entre outras, e nos centros educativos existen lagoas de formación neste sentido e, polo tanto, demandas das familias por unha boa atención a este alumnado. Aínda que temos un protocolo específico de dificultades de aprendizaxe e dislexia da Consellería de Educación, o equipo directivo e o claustro do centro no seu conxunto cren firmemente que unha educación de calidade pasa por unha boa formación do profesorado na atención a diversidade, neste caso no tema da dislexia e outras comorbilidades que aparecen asociadas", señalaron desde el colegio.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Un Renault Clío sufrió importantes daños en una salida de vía en el kilómetro 37,500 de la AG-11, en Palmeira

La curva prolongada de Palmeira de la Autovía do Barbanza fue escenario de nuevos accidentes de tráfico por salidas de vía
Chechu López
Diego Iglesias celebra con Tiko un gol en Burgáns

El gol en el Club Juventud Cambados sigue en los mismos pies, los de Diego Iglesias
María Caldas
La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros

La senda Alende-A Espedregueira requerirá de la compra de 28 predios para su ejecución
Fátima Pérez
El ideal gallego

El Ayuntamiento de Boiro destinará el 77,8% de los 127.549 euros del POS+ Social Adicional a gasto corriente
Chechu López