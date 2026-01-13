Expertos de Agadix ofrecen hoy en el colegio Santa María do Castro, en Boiro, una charla sobre la dislexia y trastornos asociados
La biblioteca del colegio plurilingüe Santa María do Castro albergará desde las cinco de esta tarde y durante las dos siguientes horas, una charla informal sobre dislexia y trastornos asociados, que impartirán dos especialistas en la materia pertenecientes a la Asociación Galega de Dislexia (Agadix), concretamente su presidenta y su secretaria, y que tendrá un carácter abierto, pues está dirigida a las familias y a personas interesadas en el tema.
La celebración de esta actividad responde a que desde Agadix son conscientes de la escasa información práctica que existe sobre la dislexia en todos los ámbitos y, de ese modo, hacer llegar la información necesaria al personal docente que acogen en sus aulas a estudiantes con esa dificultad con la finalidad de ayudarle a afrontar el problema y que ellos puedan afrontar a los alumnos en su difícil camino por la etapa escolar.
"O termo dislexia é controvertido, non contando na actualidade cunha definición universalmente aceptada, aínda que si hai certo consenso por parte da comunidade científica que se ocupa do tema en considerala como un trastorno específico e persistente da linguaxe escrita, caracterizado principalmente por dificultades na exactitude e automatización lectora e escritora. De aí que moitas veces se utilice a etiqueta conxunta dislexia-disortografía", señalan desde la entidad organizadora de la charla.
Diversos grados
Desde Agadix precisan que la dislexia se puede manifestar en diversos grados, ocasionando una incapacidad total o parcial para leer y escribir a lo largo da vida. "É unha dificultade conxénita, hereditaria, que non pode ser explicada por deficiencias visuais ou auditivas, por trastornos emocionais ou condutuais, por atraso mental, nin por situacións educativas 'anormais', como ausencias prolongadas ou repetidas ás clases, metodoloxía de ensino inapropiado, cambios frecuentes de profesores ou centros...", indicaron desde Agadix.
El colegio Santa María do Castro lleva promoviendo este tipo de acciones con la colaboración del Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) de Santiago de Compostela. Así, el curso pasado los profesionales de este colegio boirense se formaron en atención educativa del alumnado con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y en el actual están recibiendo formación especializada y específica de dislexia y discalculia. Además, el alumnado ya participó en un taller práctico sobre técnicas de estudio y mejora de la comprensión lectora con enfoque de una profesional de Agadix.
"Cada vez xurden máis diagnósticos de dislexia, en calquera das súas variantes, tales como discalculia, disortografía e disgrafía, entre outras, e nos centros educativos existen lagoas de formación neste sentido e, polo tanto, demandas das familias por unha boa atención a este alumnado. Aínda que temos un protocolo específico de dificultades de aprendizaxe e dislexia da Consellería de Educación, o equipo directivo e o claustro do centro no seu conxunto cren firmemente que unha educación de calidade pasa por unha boa formación do profesorado na atención a diversidade, neste caso no tema da dislexia e outras comorbilidades que aparecen asociadas", señalaron desde el colegio.