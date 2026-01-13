El Ayuntamiento de Boiro destinará el 77,8% de los 127.549 euros del POS+ Social Adicional a gasto corriente

El consistorio boirense acogerá mañana, a las ocho de la tarde, un pleno extraordinario de la corporación munioicpal para tratar la participación del Ayuntamiento en el POS+Adicional 1/2026 Chechu Río

La corporación local boirense se reunirá mañana en un pleno extraordinario para abordar la participación del Ayuntamiento en el POS+Adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios, con una cuantía asignada que asciende a 127.549 euros. De ese montante total se destinarán 99.227 euros (77,8%) a gastos corrientes.

Concretamente, se contratará a un trabajador social como elemento vertebrador y coordinador en la canalización de las demandas de usuarios de sus programas, y un administrativo de refuerzo para garantizar la gestión eficaz y ágil de procedimientos (29.503).

Un total de 41.874 euros serán para ampliar las partidas municipales de emergencia y necesidad social para unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad. Otros 20.000 euros irán para ampliar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en la modalidad de servicios y atenciones de carácter complementario, y 7.750 euros a la creación o ampliación de los servicios para el respiro y conciliación familiar a unidades de convivencia sin medios económicos para asegurar la cobertura de esas necesidades.

Los 28.321 euros restantes irán a inversiones, comprándose con 17.280 euros 7 camas articuladas y 6 grúas con 17.280 ara su préstamo, y 11.041 para adquirir un tótem digital informativo y desarrollar un sitio web específico de catálogo de servicios y tramitaciones y de una plataforma digital para la gestión del envío de avisos y alertas mediante SMS.