Boiro

Residentes de la aldea de San, en Boiro, denuncian la entrada de agua a sus casas al desbordarse las tuberías de recogida de pluviales

Algunos vecinos de ese lugar se han visto obligados a tapiar parcialmente las entradas de sus viviendas con la finalidad de evitar que el agua vuelva a entrarles

Chechu López
12/01/2026 06:50
La red de pluviales se ve desbordada y se inunda la carretera en la aldea de San
La red de pluviales se ve desbordada y se inunda la carretera en la aldea de San
Chechu Río
Residentes en el lugar boirense de San denuncian un problema que arrastran desde hace bastantes años, y que no es otro que el atasco continuo de las tuberías de recogida de aguas pluviales, que provoca recurrentes inundaciones en sus viviendas cada vez que se registran episodios de lluvias, sobre todo cuando son especialmente intensas.

Según explican los afectados, pese a haber presentado reiteradas quejas ante el Ayuntamiento de Boiro, desde el Gobierno municipal no les dan respuesta y tampoco se ha adoptado solución definitiva alguna para tratar de paliar esa situación que les ocasiona muchas incomodidades. Subrayan que la situación ha alcanzado tal gravedad que algunos vecinos se han visto obligados a tapiar parcialmente las entradas de sus viviendas con la finalidad de evitar que el agua vuelva a entrar nuevamente en sus propiedades particulares.

Avisos a la Policía

Algunos de los afectados indican que, cada vez que hay precipitaciones importantes, se ven forzados a llamar por teléfono a la Policía Local, “sen que polo momento exista unha resposta estrutural, nin unha actuación preventiva por parte do Concello que poña fin a este problema que xa se prolonga desde hai varios anos. Además, los vecinos, que indican que ante la inacción de la Administración local se ven obligados a hacer pública esa situación, califican lo que está pasando de “inadmisible” y denuncian una “clara falta de xestión e deixadez por parte do Gobierno municipal”.

En este sentido, afirman que no se trata de un hecho puntual, sino de un problema conocido desde hace años y que el Ayuntamiento boirense sigue sin resolver”. Asimismo, consideran “inaceptable” que tengan que proteger sus viviendas por sus propios medios debido a la falta de mantenimiento de las infraestructuras públicas. “Cada nueva inundación es consecuencia directa de la inacción del gobierno local”, aseguraron los residentes.

Responsabilidades

Las personas afectadas advierten de que, si no se actúa de manera inmediata, el Ayuntamiento deberá asumir responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados. “Cuando un gobierno no responde ante problemas básicos que afectan a la seguridad y a las viviendas, debe rendir cuentas”, subrayaron. Por todo ello, los residentes en el lugar de San exigen una actuación urgente, así como un “calendario claro de obras”, que ponga una solución definitiva a una situación que consideran que es “totalmente insostenible”.

Algunos vecinos de San se han visto obligados a tapiar parcialmente las entradas de sus viviendas con la finalidad de evitar que el agua vuelva a entrarles
Algunos vecinos de San se han visto obligados a tapiar parcialmente las entradas de sus viviendas con la finalidad de evitar que el agua vuelva a entrarles
Chechu Río
