La fiesta de la empanada y los callos de San Mauro repartirá 300 raciones de esas elaboraciones

El párroco Marcelino Sánchez, junto con Ana Belén y Ainhoa Moares y Loli García, presentó el cartel de la fiesta de San Mauro Chechu Río

La parroquia boirense de Santiago de Lampón celebrará, tal y como se viene haciendo desde tiempo inmemorial, la fiesta de San Mauro, al que se le atribuye la curación de los menesterosos, así como el rescate de un joven monje que había caído a un río. El párroco, Marcelino Sánchez Somoza, manifestó que el programa repite la misma dinámica que en años pasados de la celebración en la que se complementarán las partes religiosa y lúdica en honor a un santo por el que hay gran devoción.

Esta vez, las actividades tendrá lugar los días 15 y 17 de este mes, empezando por el jueves, que es la jornada propia de dicha festividad, con alboradas a cargo de los grupos de gaitas Arume y O Son do Pote, con misas rezadas a las 9.00, 10.00, 11.00, 17.00 y 18.00 horas, siendo las solemnes a las 12.00 y 19.00, seguidas de procesiones. Al remate del último oficio religioso se lanzarán fuegos artificiales y se servirá una chocolatada para los asistentes en el salón parroquial.

Exaltación gastronómica

El sábado 17 arrancará con las alboradas de los grupos de gaitas Os Pequenos do Barbansa y Río de Anxo, mientras que la misa solemne en honor a San Mauro se celebrará en el Pazo de Goiáns, tras la que saldrá la procesión que, como ya sucedió en 2025, volverá a pasar por la aldea que lleva el nombre del santo, tras 150 años sin hacerlo. Ana Belén Moares, secretaria de la Asociación Cultural San Mauro, constituida en 2024, desveló las actividades lúdicas, como la fiesta gastronómica de callos y empanada -bacalao, atún y carne-, de las que se servirán 300 raciones de cada, que amenizarán las asociaciones de baile tradicional gallego Xilbarbeira y Pedra da Aroña.

Para las cinco de la tarde se programó un serán tradicional con 17 grupos colaboradores, como son Xiada, Mar de Cabo, Os da Boina, Foliada do Montiño, Xodó, As Garridiñas, Rosalía de Castro, A Dorniña de Abanqueiro, Tahume, Xilbarbeiras, Mar de Arousa, Trío Prata Germán Soneira, Cantareiras de Amas de Casa de Ribeira, Tropula na Barquiña, Pedra da Aroña y Nunca é Tarde. A partir de las 21.30 horas habrá la actuación del grupo Ailá, y un par de horas después se servirá queimada gallega y se desarrollará una foliada libre.