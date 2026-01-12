Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

La ABE se integra en el programa ‘Xuventude Mentoring’ para reforzar su apuesta por el empleo juvenil y el emprendimiento

La patronal local indica que encaja con su manera de entender el apoyo al empleo juvenil, a base de “acompañamento, contacto directo coas empresas e coñecemento real do mundo laboral”

Chechu López
12/01/2026 12:21
Los responsables de la patronal boirense destacan la organización de una mesa redonda sobre empleo y emprendimiento en la Feira de Emprego de Boiro
Los responsables de la patronal boirense destacan la organización de una mesa redonda sobre empleo y emprendimiento en la Feira de Emprego de Boiro
La Asociación Boirense de Empresas (ABE) acaba de comunicar su integración como entidad colaboradora en el programa ‘Xuventude Mentoring’, impulsado por la Xunta de Galicia, para reforzar su apuesta por el fomento del empleo juvenil y apoyo a los nuevos talentos, “en coherencia coas accións que a entidade desenvolve de maneira continuada no ámbito do emprendemento”, precisan desde la patronal local. La ABE indica que esta adhesión se enmarca en su estrategia para favorecer la conexión entre la juventud y el tejido empresarial, “facilitando ferramentas reais para a inserción laboral e o desenvolvemento de proxectos emprendedores”, detalla.

Respecto a dicha integración del programa ‘Xuventude Mentoring’, promovido por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, en colaboración con el Consorcio Interuniversitario de Galicia (Cixug) y las universidades gallegas, y con cofinanciación del Fondo Social Europeo, el gerente de dicho colectivo empresarial, Tomás Estévez, destacó que “é un paso máis no traballo que levamos facendo durante anos para apoiar ás persoas mozas que queren incorporarse ao mercado laboral ou poñer en marcha o seu propio proxecto”.

Acciones concretas

En este sentido, agregó que desde la patronal boirense están trabajando en acciones concretas, como la organización de la mesa redonda sobre empleo y emprendimiento en la Feira de Emprego de Boiro, los asesoramientos individualizados a personas emprendedoras o la colaboración con distintos programas y entidades vinculadas a la creación de empresas. Estévez incidió también en que ‘Xuventude Mentoring’ encaja con su manera de entender el apoyo al empleo juvenil: “acompañamento, contacto directo coas empresas e coñecemento real do mundo laboral”. Y agregó que “é fundamental crear pontes entre o talento mozo e o empresariado, especialmente no ámbito local”.

A través de esta colaboración, la patronal presidida por Daniel García avanza que participará en la promoción y difusión del dicho programa, en la organización e implicación en actividades formativas y de ‘networking’, en la realización de visitas a empresas y en la puesta a disposición de espacios para el desarrollo de las distintas acciones, “contribuíndo activamente á mellora da empregabilidade das persoas participantes”, precisó. Desde la ABE destacan que esta integración supone un refuerzo de su compromiso con el desarrollo económico y social de la zona, con una apuesta por un empleo de calidad, por el emprendimiento juvenil y por el relevo generacional en el tejido empresarial.

