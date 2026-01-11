Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Heridas tres personas en un accidente de tráfico en la calzada hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a su paso por Boiro

Fueron movilizados Bomberos y Protección Civil de Boiro, Guardia Civil de Tráfico de Santiago, mantenimiento de la AG-11 y una ambulancia del 061, que trasladó a las víctimas al hospital comarcal

Chechu López
11/01/2026 16:13
Un Opel Zafira se salió de la vía por el margen derecho de la calzada en dirección hacia Padrón de la AG-11 e impactó contra el guardarrail
Un Opel Zafira se salió de la vía por el margen derecho de la calzada en dirección hacia Padrón de la AG-11 e impactó contra el guardarrail
Chechu Río
Tres personas resultaron heridas, con dolores musculares, como consecuencia de un accidente de tráfico, consistente en una salida de vía por el margen derecho de un vehículo Opel Zafira, registrado poco antes de las tres y veinticinco minutos de esta tarde en el kilómetro 27 de la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del lugar de Sobreiral, en la parroquia boirense de Santiago de Lampón. Fue un particular implicado en el propio siniestro el que a las 15.24 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que los ocupantes del vehículo siniestrado precisaban de asistencia sanitaria.

El alertante también le precisó al 112 Galicia que el coche accidentado se encontraba fuera de la vía, por lo que no obstaculizaba la circulación del resto de los usuario de la autovía, pero precisó que sobre el pavimento había restos del mismo que se desprendieron como consecuencia de la colisión que se produjo contra la valla quitamiedos a consecuencia de la referida salida de vía.

Con la información facilitadas, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar del siniestro una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, al servicio municipal de Protección Civil boirense, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente, y a la empresa de mantenimiento de la AG-11.

Las víctimas, que eran una madre y sus dos hijos -hombre y mujer-, que rondan la veintena de años, y que son vecinos de Ribeira, recibieron una primera asistencia en el lugar por parte del personal técnico de emergencias sanitarias del 061, que procedió a la inmovilización de todos ellos y a su posterior evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, con la finalidad de que reciban la atención médica que precisan y les realicen las pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Una ambulancia del 061 fue movilizada hasta el lugar del accidente de tráfico y trasladó a la víctima al Hospital do Barbanza
Una ambulancia del 061 fue movilizada hasta el lugar del accidente de tráfico y trasladó a la víctima al Hospital do Barbanza
Chechu Río
