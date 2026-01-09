Jealsa cobró 94 millones de euros del seguro siete meses después del incendio de mayo del año 2021

Alfonso Rueda visitó las instalaciones del Centro Tecnolóxico de Jealsa en O Bodión siendo guiado por su presidente, Jesús Manuel Alonso Mónica Ferreirós

El próximo 8 de mayo se cumplirán cinco años del voraz incendio que se registró en la planta conservera de la corporación Jealsa Rianxeira en el muelle de O Bodión, pero tan sólo siete meses después de siete meses la empresa ya cobró 94 millones de euros de la póliza de seguros contratada con Maphre. Así lo desveló esta mañana su presidente, Jesús Manuel Alonso, en la visita que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, realizó al Centro Tecnolóxico que la compañía tiene en el entorno de la fábrica de elaboración se conservas de pescados y mariscos, y en la que le máximo dirigente gallego destacó a Jealsa como símbolo de la “Galicia innovadora, competitiva e comprometida”, y precisó que esas son las razones que justifican la prórroga excepcional que hace unas semanas le concedió el Consello da Xunta a su planta en O Bodión. Y recordó que, así, se amplía el plazo de vigencia de la concesión hasta los 75 años, que es el máximo legal permitido, por lo que esa industria podrá mantenerse en el lugar hasta junio de 2067.

“Había a posibilidade de darlle máis expectativas de permanencia e polo tanto de darlle seguridade a unha empresa consolidada”, subrayó Rueda en un acto en el que estuvo acompañado de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y en el que declaró que “aos motores económicos hai que apoialos. Se queremos que se cree riqueza e postos de traballo, se queremos que se consoliden, o que temos que facer é apostar con valentía, por suposto, dentro da legalidade”, apostilló.

El presidente gallego insistió en que, dentro del cumplimiento estricto de la normativa, “non hai que ter ningún medo para tentar consolidar aos que apostan por seguir creando riqueza”. En este sentido, señaló que esa prórroga aporta una mayor seguridad jurídica y crea las condiciones para incentivar la inversión en el municipio, a la vez que permite mantener la actividad del centro principal de operaciones de Jealsa en O Barbanza, evitando su deslocalización, mantenindo puestos de trabajo y facilitando la creación de nuevos empleos. Tal y como ya se indicó en su día, la ampliación se otorgó en base a la justificación por parte de la compañía de los requisitos legales preceptivos: el interés estratégico de la concesión y la inversión poroporcional al incremento del plazo.

15.000 empleos

En relación al primero, se basa en los datos de empleo del grupo empresarial, pues Jealsa Foods genera en su sede y centros de trabajo en la comarca barbanzana un total de 3.000 empleos directos y cerca de 12.000 indirectos. Además, tiene un porcentaje de empleo femenino del 72% y justifica un enfoque inclusivo hacia las personas con discapacidad integrando a 34 en su cuadro de personal. En relación a la inversión prevista, que según la ley debe superar los 500.000 euros, Jealsa Foods renovará la cubierta de la nave principal para eficiencia energética y construirá una nueva nave, lo que supondrá una aportación total de 3,2 millones de euros. Y también tiene prevista la reconstrución de la nave industrial incendiada en mayo de 2021, con un coste estimado de 4,8 millones de euros, por lo que propone una inversión total en Barbanza para los próximos años de 8 millones de euros.

A este respecto, Rueda destacó el crecimiento de esta empresa familiar creada creada hace siete décadas, convirtiéndose en la actualidad en el primer fabricante de España y el segundo de Europa. Además, ensalzó su “respecto e compromiso coa orixe”, que agregó que combina con su capacidad de expansión, como lo demuestra que cuenta con 26 empresas en distintos puntos de Portugal, Italia, Chile, Brasil y Guatemala. “Unha das características que existen en Galicia son esas empresas familiares potentes que traballan en todo o mundo, que son referentes a nivel mundial, como esta no seu sector, pero que non perden a esencia”, concluyó el presidente de la Xunta.