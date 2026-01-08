La ABE califica de “históricos” los 10.488 tickets canjeados por rifas para el sorteo final de 3.000 euros de su campaña de Navidad

Tres fiestas de cumpleaños fueron sorteadas entre las cartas a los Reyes Magos que se introdujeron en un buzón SOUTO

A 10.488 ascendió la cifra de tickets de compra canjeados por rifas para el sorteo presencial final de tres vales de 1.000 euros cada uno de la campaña comercial de Navidad de la Asociación Boirense de Empresas (ABE). Así lo dieron a conocer ayer desde dicha patronal local a la hora de hacer balance de esa iniciativa orquestada para dinamizar las ventas en esta época, desde donde destacan el “éxito do modelo de participación comercial”, que ya fue probado en verano con “excelentes resultados”, se basó en la posibilidad de canjear tickets o facturas de compra de los negocios asociados por papeletas para optar a esos premios, y destacan que se superaron los datos de la campaña estival ‘Boiro, compras con corazón’.

Por ello y por otras cuestiones, desde la ABE hacen una “valoración moi positiva” de la campaña navideña, que se combinó con acciones de ocio familiar y actividades abiertas a la ciudadanía y un sistema de incentivos a las compras en el comercio de proximidad. Recordó que la principal novedad impulsada fue el ‘Parque Infantil de Nadal’, que se desarrolló en cuatro jornadas en el pabellón polideportivo de A Cachada, que se convirtió en uno de los grandes atractivos de estas fechas y un punto de encuentro para las familias, pues cifró en “miles de persoas participantes” la elevada afluencia a ese recinto.

Y ofreció datos concretos, que califica de “significativos”, como el reparto de 500 chocolates con bizcocho y 1.894 bolsas de palomitas, hubo 3.726 accesos a los hinchables y 100% de ocupación en los talleres creativos intergeneracionales impartidos por Agadea, Amicos y Cruz Roja Boiro, reforzando el carácter social e inclusivo de la campaña. E indica que 500 chiquillos recibieron conos de gominolas en la visita de Papá Noel, personaje del que indicó que recibió a “máis de 600 crianzas”.