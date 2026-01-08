Mi cuenta

La Diputación de A Coruña recibe una solicitud de subvención por parte de una entidad de Boiro para planes de igualdad de género

Chechu López
08/01/2026 06:15
La diputada Sol Agra manifestó que la cifra referida demuestra el alto grado de implicación del tejido asociativo en la promoción de la igualdad y en la lucha contra la violencia machista
La Diputación de A Coruña ha recibido un total de 77 solicitudes de entidades sin ánimo de lucro, una de las cuales es de O Barbanza, concretamente del municipio de Boiro, en el marco de los programas de subvenciones destinados al desarrollo de políticas de igualdad de género durante el presente año, concretamente en el plan de la línea de inversiones. La diputada Sol Agra manifestó que la cifra referida demuestra el alto grado de implicación del tejido asociativo en la promoción de la igualdad y en la lucha contra la violencia machista, así como el papel fundamental de esas entidades en la aplicación efectiva de políticas públicas en ese ámbito.

En la evaluación de las solicitudes se tendrá en cuenta criterios como la calidad de los proyectos, trayectoria y solvencia de las entidades, coordinación con los servicios municipales, uso de la lengua gallega e incorporación de la transversalidad de género. Estos programas contribuyen a garantizar una prestación integral de los servicios sociales y de promover la igualdad de oportunidades. Sol Agra indicó que las solicitudes presentadas se distribuyen en dos líneas de financiación com plementarias. Son 56 entidades las que concurrieron al programa de mantenimiento, dotado con un presupuesto de 600 000 euros, mientras que otras 21 solicitaron ayudas se corresponden con el programa de inversiones con una asignación total de 100 000 euros.

En el caso del programa de mantenimiento, las solicitudes abarcan actuaciones vinculadas tanto a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como a la lucha contra la violencia de género. Entre ellas se incluyen iniciativas orientadas al empoderamiento y a la participación social, al fomento de la igualdad y a la sensibilización en materia de diversidad sexual, a la promoción del empleo en condiciones de igualdad, a la conciliación y a la corresponsabilidad, así como acciones de prevención, sensibilización, identificación y atención integral de las situaciones de violencia machista. Las ayudas particulares previstas en esta línea se sitúan entre los 1.000 y 40000 euros por entidad beneficiaria.

Por su parte, el programa de inversiones está destinado a financiar obras de acondicionamiento, mantenimiento y reparación, así como la adquisición de equipamiento dirigido a la mejora de los servicios, programas y actividades relacionados con la igualdad de género. En este caso, las ayudas pueden alcanzar los 28000 euros por entidad. Tanto este programa como el de mantenimiento se integran en el Plan Estratéxico Provincial de Subvencións 2025-2027 y contribuyen a tratar de alcanzar el objetivo de garantizar una prestación integral de los servicios sociales y de promover la igualdad de oportunidades en las diferentes localidades de la provincia de A Coruña.

