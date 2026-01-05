Una multitud recibe en la Praza de Galicia de Boiro a los Reyes Magos tras la Cabalgata desde la parroquia de Santiago de Lampón

Una multitud recibió a Sus Majestades de Oriente a su llegada a la Praza de Galicia en la villa boirense Chechu Río

Miles de personas se echaron a la calle en Boiro para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar. Fue con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos que tradicionalmente organiza la comisión parroquial se Santiago de Lampón, con más de 300 integrantes de la comitiva que acompañó a Sus Majestades de Oriente y a las ocho carrozas que la compusieron, como son las tres de los monarcas, otras tantas de los camellos con regalos, una más para el belén viviente y con el parque y la fuente luminosa.

Como es habitual, el desfile salió en torno a las seis de la tarde desde las inmediaciones de la iglesia de la parroquia con los habituales personajes de lanceros, antorcheros, espaderos y romanos, y como agrupaciones musicales participaron los grupos de gaitas Arume y Os Caraveiros, la Banda de Cornetas y Tambores OJE de Ferrol y la charanga El Equipo B.

Desde allí se dirigió por Ponte Goiáns y la Rúa Principal hacia la Praza de Galicia, donde desde las 17.30 ya se estuvo desarrollando una fiesta con animación a cargo de DJ Matrek y tuvo lugar la recepción de los Reyes Magos por parte de una multitud, y donde una multitud aguardaba a la llegada de los Reyes Magos. Además, para tratar de garantizar la inclusión, se limitaron el ruido y las luces en el tramo de la Rúa Principal comprendido entre los cruces con la Avenida de Compostela y la Rúa Salvador Allende en el momento del desfile.

Una vez remató la recepción que realizaron los monarcas a los chiquillos para atender sus últimas peticiones, la comitiva inició el viaje de regreso hasta Agramuiña, pasando en torno a las nueve de la noche por el puerto de Escarabote, donde no tuvo lugar la tradicional misa, pues la eucaristía se oficiará mañana, día 6 de enero, a partir de las doce y cuarto del mediodía con la presencia de los Reyes Magos.