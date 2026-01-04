Mi cuenta

Boiro 

Las Raíñas preceden a los Magos en Boiro en una jornada de visita por todas las parroquias

Mañana será el turno de los Reyes que saldrán de la Magdalena a las 18:00 horas

Fátima Pérez
04/01/2026 22:45
Las Raíñas Magas salieron hoy a las calles de todas y cada una de las parroquias de Boiro para recoger las cartas de los niños y niñas en los diferentes centros sociales a pocas horas de celebrar la tradicional cabalgata.

Las Raíñas arrancaron su itinerario a las 11:30 horas en Abanqueiro, para seguir por Cespón y Bealo, y ya por la tarde pasar por Macenda, Cures, Escarabote, Cabo de Cruz y acabar en la Praza de Galicia, en Boiro, donde ya se esperaba la mayor afluencia. 

Mañana será el turno de los Reyes, que saldrán de la Magdalena a las 18:00 horas para llegar a Praza de Galicia donde recibirán a los niños. Después volverán a Escarabote para finalizar en A Agramuíña.

