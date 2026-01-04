Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

La ABE despide su campaña de Navidad con el esperado sorteo de 3.000 euros en bonos de compra

El acto reunió a miles de personas en el Polideportivo de A Cachada 

Fátima Pérez
04/01/2026 20:00
Sorteo de Navidad de la ABE en Boiro
Sorteo de Navidad de la ABE en Boiro
Cedida
La Asociación Boirense de Empresas (ABE) puso este fin de semana el broche de oro a su campaña de Navidad con el sorteo de 3.000 euros en bonos ABE en el Polideportivo de A Cachada, en un acto que reunió a miles de personas. 

Antes del sorteo principal, se procedió a abrir el Buzón de los Reyes Magos, una de las acciones más emotivas de la campaña, en la que se premiaron tres cartas con 100 euros en bonos ABE cada una. 

A continuación se celebró el sorteo que repartió tres premios de 1.000 euros que podrán usarse sin caducidad ni limitaciones en los 211 negocios asociados. Los ganadores fueron: Rafael Carreira, Paula Alonso y Balbina Dosil.

El parque infantil instalado en el pabellón de A Cachada dispone de hinchables para los que es necesario contar con invitaciones que se entregan en los comercio asociados a la patronal boirense

La ABE reabre en el pabellón de A Cachada su parque infantil y cierra con el sorteo de 3.000 euros su campaña ‘Boiro, corazón de Nadal’

Más información

Los premios fueron entregados por el secretario de la ABE, Santiago Cajaraville; el concejal de Comercio, Roberto Lojo; y el presidente de la ABE, Daniel García. La actriz boirense y ganadora del premio María Casares, Marta Ríos, fue la encargada de presentar el evento amenizado además por la música de DJ Moe.

Durante su intervención, el presidente de la ABE, Daniel García, quiso poner en valor "o enorme esforzo realizado polos negocios locais e pola propia ABE para ofrecer unha campaña ambiciosa, atractiva e pensada para as familias". También destacó el objetivo de la campaña que es "xerar movemento, consumo responsable e vida nas rúas de Boiro".

Éxito del Parque de Navidad de la ABE

Daniel García subrayó también el éxito de la primera edición del Parque de Navidad de la ABE, que a lo largo de las fiestas recibió a miles de visitantes, convirtiéndose en un espacio de encuentro para las familias y en un importante foco de atracción de público para el comercio y la hostelería local. 

Finalmente desde la ABE quisieron agradecer la confianza de los clientes, la implicación de los 211 negocios asociados y la colaboración del Concello de Boiro, de la Diputación y de la Xunta de Galicia. 

