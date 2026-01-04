Mi cuenta

Boiro 

Duna, la Golden Retriever de Boiro que protagoniza su propio Belén canino

Este gran proyecto artesanal le ha servido a una vecina de O Barbanza como terapia física y emocional

Fátima Pérez
04/01/2026 22:00
Algunas de las figuras que conforman el Belén canino
Algunas de las figuras que conforman el Belén canino
Cedida
En su casa de Boiro María Fajardo ha creado un Belén que no es como los demás: en todas las figuras de su nacimiento se puede encontrar la cara de su perra Duna, una Golden Retriever que la ayuda a vivir. "Tengo una enfermedad reumatológica y esto me sirvió como terapia. Estaba mal de mi salud mental y me volqué en esto porque necesitaba ocupar mi mente y mis manos", explica la autora del Belén canino. 

Lo que comenzó para María como un entretenimiento nocturno, moldeando plastilina mientras veía la televisión, se ha convertido en un proyecto lleno de detalles. La boirense buscó información para endurecer la plastilina y dar forma a un Belén que combina elementos tradicionales gallegos; como mariñeiros, gaiteiros, un hórreo o un cruceiro, con otros detalles como una taberna de vinos o incluso recuerdos de su padre. Todo lo ha hecho con materiales reciclables en los que ha utilizado hasta "los tubos que recogen las bolsas de los perros", explica. 

Tengo una enfermedad reumatológica y esto me sirvió como terapia. Necesitaba ocupar mi mente y mis manos”María Fajardo, autora del Belén canino

"Todas las caras son Duna a quien declaré como perro de apoyo emocional", cuenta. Solo en dos de las caras no es posible encontrar a Duna. "En esas tallé también el de mi hija y el perro de Octavio Villazala Roca el colaborador del programa de 'Quén anda ahí'", explica. Perro de apoyo emocional. 

Precisamente junto a Octavio, María entrenó a Duna para convertirla en perro de apoyo emocional. "La entrenamos para poder pasear por cualquier lugar porque aquí no hay playas caninas por ejemplo. Es mi medicina y decidí hacer este Belén porque ella me ayuda a vivir".

Exposición al público 

La vecina de O Barbanza tenía previsto exponerlo en Ribeira, pero finalmente lo instaló en su casa. "Hubo gente que quiso colaborar conmigo, como Callejeros Barbanza de Ribeira, pero el local era demasiado pequeño y no cabía", lamenta. Aun así, el próximo año tiene claro que intentará cederlo para que este proyecto pueda servir para recaudar fondos tanto para la infancia como para los animales. "Tuve alguna propuesta de última hora para exponerlo en un lugar público en Boiro, pero ya lo había montando y no podía moverlo", explica. 

Todas las figuras del Belén recuerdan a Duna, la Golden que inspiró a su autora
Todas las figuras del Belén recuerdan a Duna, la Golden que inspiró a su autora
Cedida

María Fajardo recuerda también como empezó montando un Belén con figuras de Playmobil en su casa y como ahora, gracias su compañera Duna y las ganas de salir adelante, han resultado en este proyecto tan especial y sobre todo en la mejor terapia para salvaguardar su salud física y mental: un Belén canino con Duna como protagonista. 

