Boiro 

La Guardia Civil desmantela dos puntos de venta de drogas en Boiro y detiene a cinco personas

La operación se inició en verano ante el incremento de robos en establecimientos comerciales

Fátima Pérez
03/01/2026 12:03
Objetos recuperados por la Guardia Civil en la operación Zaguanes
La Guardia Civil de Boiro detiene a cuatro hombre y una mujer en un operativo en el que desmantelaron dos puntos de venta de sustancias estupefacientes en la localidad barbanzana, decomisando más de 1.000 gramos de cocaína, 226 gramos de heroína y 44 de hachís, entre otros químicos. 

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ribeira, decretando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión del presunto cabecilla del grupo.

La operación Zaguanes se inició este pasado verano ante el incremento de los robos en establecimientos comerciales y hurtos en el interior de vehículos en los que se sustraían cualquier tipo de efectos, maquinaria, herramientas, ropa, dinero, etc. 

La Guardia Civil descubrió que la mujer detenida se trasladaba a un domicilio en  Boiro -donde residía otro de los ahora arrestados- para adquirir sustancias estupefacientes que posteriormente vendía en su domicilio, provocando un flujo constante de personas drogodependientes en la zona. Al parecer los compradores utilizaban efectos de dudosa procedencia para pagar las sustancias, por lo que una vez que los operarios constataron la presunta realización de actividades ilícitas se procedió a registrar esos domicilios. 

En total se decomisaron 226,64 gramos de heroína, 1.137 gramos de cocaína, 144,56 gramos de hachís, 43,16 gramos de marihuana, 3,97 gramos de MDMA, 3,12 gramos de éxtasis, 6.300 euros en moneda fraccionada y numerosos enseres robados. 

Delito contra la salud pública 

La Guardia Civil procedió entonces a la detención de los cuatro varones y de la mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y un tercero de pertenencia a grupo criminal, imputándoles además a los moradores de los domicilios registrados un delito de receptación y la incautación de los efectos encontrados. 

