La ABE reabre en el pabellón de A Cachada su parque infantil y cierra con el sorteo de 3.000 euros su campaña ‘Boiro, corazón de Nadal’

El parque infantil instalado en el pabellón de A Cachada dispone de hinchables para los que es necesario contar con invitaciones que se entregan en los comercio asociados a la patronal boirense

La Asociación Boirense de Empresas reabrió ayer y lo volverá a hacer hoy, de 16.30 a 20.30, en el pabellón de A Cachada su parque infantil ‘Boiro, corazón do Nadal’, dentro de su campaña comercial para esta época. Para la jornada de hoy, en la que se vivirá la clausura de este recinto en un ambiente festivo y familiar, la patronal local programó una fiesta con DJ Moe, la apertura del Buzón Real y cierre de la participación en el sorteo de tres fiestas de aniversario, valoradas en 100 euros cada una, correspondiente a las cartas a los Reyes Magos. Y a partir de las 21.00 horas tendrá lugar el sorteo presencial de 3.000 euros en vales de compra y que presentará la actriz boirense Marta Ríos, que obtuvo el Premio María Casares a la Mejor Actriz Secundaria.

Ayer, además de hinchables, zona infantil, música, photocall y degustaciones, se desarrollaron dos talleres infantiles, uno artístico llamado 'Decora unha bola para a túa árbore de Nadal' y otro denominado 'Exprésate', en el que lo participantes pudieron darle una segunda vida a residuos para convertirlos en arte, y en ambos casos fueron impartidos por la entidad Amicos. Además, durante toda la tarde permaneció abierto el Buzón Real, con mesas para escribir y decorar cartas dirigidas a los Reyes Magos, y todas la misivas depositadas participarán en el referido sorteo de tres fiestas de cumpleaños.

También se pueden seguir canjeando los tickets de compra por rifas para el sorteo en el mismo parque infantil, cuyo acceso es libre y gratuito, aunque para participar en las degustaciones y jugar en los hinchables será necesario presentar invitaciones que se entregan por parte de los comercios asociados a la ABE. El resto de las actividades, es decir, la zona infantil, talleres, Buzón Real, animación y actuaciones, serán de acceso libre y sin invitación alguna. La patronal boirense anima a los boirenses a acercarse a este parque y a participar tanto en las actividades infantiles como en el sorteo final, "pechando así unha campaña marcada pola participación, a ilusión e o apoio ao comercio local", concluyó.